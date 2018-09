Ital se po devatenácti letech slibů oblekl v Hradišti do buchlovického kroje.

Z údivu nemohli vyjít v sobotu 8. září hosté hotelu Maxi v Uherském Hradišti. Jeho osmašedesátiletý provozovatel italského původu Claudio Rossi je totiž nečekaně vítal v buchlovickém kroji.

„Na Slovácku žiji 24 let a z toho 19 let provozujeme s přítelkyní tento hotel. Stejně dlouho jí slibuji, že se o slavnostech vína obleču do kroje, který se nosí v Buchlovicích, kam jsme se před 14 lety přestěhovali. No a před pár dny přítelkyně kroj zapůjčila, přinesla ho domů a řekla, teď musíš,“ popisuje krojovou anabázi Claudio Rossi.

V sobotu tak měl premiérově na sobě nejen kroj buchlovický, ale i jako takový.

„Jsem rád, že jsem se k tomu nakonec odhodlal. Po čtrnácti letech co bydlím v Buchlovicích už se cítím jako Buchlovjan. Pocházím od Udine a ani tam jsem nikdy před tím žádný kroj na sobě neměl. V Itálii kroje nemáme, ta tradice tam kdysi byla, ale vytratila se,“ naznačuje Claudio Rosii.

V sobotu přiznal že se v kroji cítí dobře, i když ho po celodenním nošení holínek trochu bolí nohy.

„Zdejší tradice mě moc baví a už se těším na příští rok, kdy si o slavnostech vína kroj obleču znovu. Vlastně v něm letos půjdu ještě jednou, na podzim o buchlovických hodech,“ usmívá se Ital, jenž na Slovácku našel nejen ženu svého srdce, ale také svůj druhý domov.