Do problémů se nedostanou jen velká města, ale také vesnice. S černým scénářem pracují například v Haluzicích na Zlínsku. Obec bude muset přispět na pomoc živnostníkům částkou 70 tisíc korun.

„Za minulý měsíc nám doputovalo do rozpočtu všeho všudy 55 tisíc korun, když započítáte veškeré výdaje na chod obce – platy, elektřinu a podobně -, jsme za minulý měsíc v minusu,“ hodnotí starosta Haluzic František Marecký.

Obec hospodařící s rozpočtem 2,8 milionu korun již pozastavila investici ve výši 300 tisíc korun do opravy místní vodárny. Zatím ji odsunula na příští rok.

Půjčka 150 milionů

Do úsporného režimu přechází také velká města. Zlínu by na konci roku mohlo chybět téměř čtvrt miliardy korun. Potvrzuje to mluvčí tamního magistrátu Tomáš Melzer.

„Aktuálně je pozastavena asi třetina investic města, o dalším postupu bude rada města rozhodovat na konci června. Nechali jsme si zpracovat predikci vývoje daňových příjmů, ze které nám vyplývá výpadek ve výši 236 milionů korun,“ vyčísluje Melzer. Zlín vyhlíží s nadějí také schválení mimořádného příspěvku 1200 korun na obyvatele Díky tomu by se městu, které má 75 tisíc obyvatel, alespoň vykompenzoval výdaj na pomoc živnostníků ze strany obcí.

Obdobně na tom bude Uherské Hradiště s necelými 23 tisíci obyvateli. Schválením kompenzačního zákona město přijde o více než 20 milionů korun. Podobnou sumu by mohlo Hradiště získat zpět prostřednictvím mimořádného příspěvku 1200 korun na obyvatele.

„Investiční akce půjdou zatím dle plánu, pouze místo původně plánovaného prodeje cenných papírů určených k obchodování bude město žádat o úvěr 150 milionů korun,“ podotýká radniční mluvčí Jan Pášma.

„Ale nevylučujeme, že u dotačních akcí by mohlo dojít k přeložení na jiné období. Pokud by podaná žádost o dotaci nebyla podpořena, došlo by s největší pravděpodobností k posunutí investice na příští rok,“ uvádí Pášma. Například rekonstrukce fasády bytu na ulice Malinovského. Na zateplení si tedy budou muset lidé počkat do příštího roku.

Vsetínské nádraží má zelenou

Vsetín by kvůli kompenzačnímu zákonu měl přijít o 20 až 30 milionů korun. Celkový pokles příjmů by však měl být dvojnásobný – tedy zhruba 50 milionů korun. Kvůli tomu se na radnici hovoří o odkladu některých investičních akcí.

O rok je odsunuta například výstavba točny na sídlišti Sychrov či projektová dokumentace stavebních úprav na Dolním náměstí. Prioritou pro Vsetín však nadále zůstává úprava vlakového a autobusového nádraží či rozsáhlá rekonstrukce městských lázní. Realizaci těchto projektů město nechce odkládat.

Úspory hledá také Kroměříž. Ta počítá ztrátu na příjmech, podobně jako Vsetín, ve výši zhruba 55 milionů korun. I tak se původně plánovaný deficit ještě navýší ze zhruba 112 milionů na 140 milionů korun. Schodek hodlá město doplatit z úspor. Město odloží na příští rok například opravu vozovek, chodníků, mostu a dalších investic.

„Ze 40 na 30 milionů korun se sníží položka určená na snížení energetické náročnosti městského bytového domu v Lutopecké ulici,“ uvedl radniční mluvčí Jan Vondrášek.