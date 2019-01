Uherský Brod - Rozpaky vzbuzuje u řady Broďanů nová komunikační síť MAN-UB, jejíž součástí je i několik veřejně přístupných počítačů rozmístěných po městě. I po roce provozu se někteří jejich uživatelé stále potýkají s filtrem internetových stránek, který má blokovat weby se škodlivým obsahem.

Ilustrační foto | Foto: Miroslav Kucei

Občas ale nesprávně zamezí přístup na zcela korektní stránku.

„Bylo by možné odblokovat stranu inspirovanikrasou.cz? Nelze otevřít a žádnou erotikou, která by mohla vážně narušit stav a mysl našich dětí, nedisponuje,“ upozornila před několika dny v brodském diskusním fóru pisatelka označená jako eva.

Podobná komplikace potkala u počítače i Karla Pochylého. „Chtěl jsem se podívat na stránky centrumbabylon.cz, avšak ochrana počítače to nedovoluje. Nerozumím, jak to máte nastavené, že ani tyto běžné stránky nejdou zobrazit! Nechcete zablokovat i stránky idos.cz? To už bude veřejný internet úplně k…,“ rozčiloval se Pochylý.

Se stěžovateli do jisté míry souhlasí i vedoucí brodského oddělení informatiky Kamil Válek. Potíže s webovým filtrem ale podle něj nejsou zdaleka tak vážné.

Rozhodují správcové sítě

„Problémy jsme skutečně měli, ale jen v prvním měsíci fungování systému. Optimalizovat filtr jsme totiž museli v reálném provozu,“ vzpomněl informatik, podle kterého si v současnosti stěžuje zhruba jeden člověk do měsíce. Filtr sítě MAN-UB je standardní a plně v režii brodských správců. Obsahuje i užitečnou funkci samostatného učení. „Když do systému zadáme, že jsou určité stránky v pořádku, další s podobným obsahem už normálně pouští,“ doplnil Válek.

Pokud člověk naopak narazí na stránku s nevhodným obsahem, má dát vědět správci sítě, který okamžitě přístup zablokuje. „Takové upozornění jsme ale ještě nezaregistrovali. Vyskytují se jen opačné problémy,“ upřesnil vedoucí.

Možné zádrhely ve fungování filtru vyřešili po svém pracovníci hradišťské Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. Veřejně přístupné počítače jednoduše ochranným systémem neopatřili. Místo toho ke každému počítači přiložili tištěná pravidla surfování na internetu.

„Provádím také ruční údržbu, což zahrnuje například i promazání historie navštívených stránek. Žádnou stížnost na internet jsem ze strany čtenářů ještě nezaznamenal,“ zmínil správce sítě knihovny Miroslav Dohnal.