Zástupy věřících ze Slovácka míří do Olomouce na inauguraci arcibiskupa

Událost, jakou Olomouc naposledy zažila před dvaatřiceti lety. Do hanácké metropole se v sobotu už od časných ranních hodin sjíždějí tisíce věřících, kteří chtějí být u slavnostního uvedení nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka do funkce. Katedrála svatého Václava, ve které se před téměř dvěma lety naposledy loučil s věřícími před svým odchodem do Prahy bývalý olomoucký arcibiskup Jan Graubner, je v obležení televizních štábů, k Dómu od brzkého rána míří věřící z celé Moravy. Nechybí mezi nimi ani zástupci ze Strání, rodné obce nového arcibiskupa.

K olomoucké katedrále se v sobotu 13. dubna už od brzkého rána sjíždějí věřící na inauguraci nového olomouckého arcibiskupa | Video: Petra Poláková - Uvírová