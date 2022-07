VIDEO: No Name roztančili zaplněné náměstí v Hradišti. Podívejte se

Starosta, Žily, Nie Alebo Áno, Čím to je, Ty a Tvoja sestra, Ďakujem Že Si. Tyto hity a celou řadu dalších, servírovala v pátek večer beznadějně „našlapanému“ Masarykovu náměstí v Uherském Hradišti, košická poprocková ikonická legenda No Name.

No Name na náměstí v Uherském Hradišti | Video: Deník/Pavel Bohun