Před nástupem oslavenců na scénu nejdříve publikum rozehřáli thrashoví Refore, následovaní spíše technickými skupinami Postcards from Arkham a polskými Planet Hell, do vod tvrdého death metalu pak zabrousili rakouští Parental Advisory.

Poté co osvětlení v sále dalo vyniknout „bílé vráně“ na pódiu, bylo všem jasné, co bude následovat. Za originální maskou se totiž neskrýval nikdo jiný, než frontman Hypnosu Bruno. Kapela pod jeho vedením vpálila do davu největší hity své dvacetileté kariéry a ke všeobecnému překvapení zabrousila do ještě dávnější historie.

„Na tomto podiu můžu hrát tak asi po patnácté. Čtyřikrát pětkrát to mohlo být s Krabathorem, zbytek pak s Hypnosem,“ pokusil se shrnout své dosavadní působení na Míru speciálně pro Slovácký deník Bruno.

A právě od Krabathoru zazněly v průběhu večera hned dvě oblíbené skladby. A aby toho diváci neměli málo, stali se svědky něčeho zcela nevídaného. Kapela Hypnos totiž v živém přenosu vyměnila svého bubeníka. S velkými díky se rozloučila s aktuálním bicmenem Satarotem, aby ve svých řadách opět přivítala svého dlouholetého ex-hráče Pegase.