Hudba, tanec, víno i zpěv. Hradiště čeká náročný víkend

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou akcí, která každoročně přiláká do Uherského Hradiště desítky tisíc návštěvníků lačnících po dobrém burčáku, víně a bohatém kulturním vyžití. Stovky účinkujících v desítkách kulturních pořadů jsou i letos zárukou, že se příchozí mají na co těšit.

Studentka Kateřina Kozmíková z Oldřichovic u Zlína se chystá vyhlášenou akci v metropoli Slovácka navštívit i s rodiči. Ti zavítali na slavnosti už několikrát.

„Těším se na atmosféru Hradiště za babího léta, kdy město žije a je plné lidí. Z programu chci navštívit vystoupení Souboru písní a tanců Olšava, protože jsem otevřená téměř jakékoliv hudbě, tedy i folklórní,“ prozradila Deníku jednadvacetiletá studentka.

Folkloristé z Olšavy přijedou z Uherského Brodu a vystoupí v sobotu v 18 hodin na Masarykově náměstí se svým programem Okolo Brodu. „Muzika stejně jako tance vycházejí z našeho rodného města a jeho blízkého či malinko vzdáleného okolí,“ zdůvodnila název programu vedoucí souboru Lenka Švehlíková.

Kromě toho má studentka v plánu navštívit také sobotní dětské vystoupení Zazpívej, slavíčku v 15.30 hodin na Kolejním nádvoří.

Zpívání nejlepších zpěváčků, finalistů dětské pěvecké soutěže doporučuje také starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. „Děti se na Slavnosti vína naučily řadu písniček a sezpívaly nový program,“ uvedl starosta s tím, že doporučil také návštěvu Parku Rochus, kde má být v sobotu od 14 hodin připraven program s názvem Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu.

„Program představí tradiční aktivity spojené s babím létem a přicházejícím podzimem na Slovácku. Návštěvníci mohou využít kyvadlovou dopravu,“ uvedl Stanislav Blaha. Autobus se v sobotu vypraví v pravidelných intervalech z autobusového nádraží, nástupiště č. 26.

Podle slov jednoho z hlavních organizátorů Slavností vína Antonína Macha si v programu každý může najít to, co mu vyhovuje. „Do Hradiště se přijdou pobavit jak malé děti tak dospělí. Někdo má raději příjemné posezení ve večerních sklepech, další se bude těšit na parádní koncert dechovky a někdo si nenechá ujít páteční slavnostní zahájení s Haraficou od 20 hodin na Masarykově náměstí,“ podotkl Antonín Mach.

Společně s Haraficou vystoupí také ženské trio Krajka, orchestr Zlaté Husle a jedna z nejznámějších slovenských folklórních skupin Lúčnica. Organizátoři totiž chtějí připomenout 100. výročí vzniku Československa, tudíž vystoupí řada slovenských interpretů a souborů.

Jelikož jde o Slavnosti vína, nesmí na nich tento nápoj a jemu příbuzné chybět. „Těm, kteří pijí burčák, doporučuji, aby se vrátili ke svým osvědčeným výrobcům, protože vinaři se opakují a každý výrobce se snaží, aby byl jejich burčák dobrý,“ řekl jeden z vinařů Libor Zlomek.

Největší koncentrace těchto nápojů bude podle jeho slov na Masarykově náměstí a také na ulici Vinohradská, kde bude otevřeno celkem osm vinných sklepů. Sám Libor Zlomek považuje Slavnosti vína za vynikající akci.

„Není to jenom o víně, ale propaguje se celý region, folklor, kroje, prezentují se mikroregiony. Je to zkrátka výborné,“ sdělil vinař.

Za zmínku jistě stojí také akce s názvem Oslava vína v Redutě v neděli od 9.30 do 14.30, kde se mají prezentovat regionální vinařství. Návštěvníci mají možnost ochutnat vybraná vína za tónů cimbálové muziky Rubáš.



K vínu pak návštěvníci mohou zakousnout některý z tradičních slováckých pokrmů ve Slovácké jídelně na Palackého náměstí, která hladové nasytí v sobotu mezi 9. a 17. hodinou, v neděli od 9 do 14 hodin.

UZAVÍRKY• 8. 9. od 9 do 12 hodin – krátkodobé omezení provozu v ulicích Sokolovská, Všehrdova, na Palackého náměstí

• 8. 9. od 9 do 12 hodin – zcela uzavřen po dobu průvodu bude úsek z Vinohradské ulice do centra

• 8. 9. od 9 do 12 hodin - na hlavní křižovatce budou policisté střídavě umožňovat průchod krojovaným a průjezd ve směru Kunovice - Staré Město a naopak

• 7. 9. do 9. 9. - úplná uzavírka ulic Poštovní, Nádražní a Masarykovo náměstí

• 8. 9. celodenní uzavírka ulice Vinohradská

Autorka: Jana Blahošová

Fotografie čtenářů ze Slováckých slavností vína v Uh. Hradišti, 2017