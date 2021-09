Průvodem a za doprovodu dechové hudby Nedakoňanka následně obešla hodová chasa vesnici, od starosty Jiřího Chmely si vyžádala povolení hody pořádat a poté do kulturního domu doprovodila krojovanou drobotinu, která tam zaplněnému sálu představila své vystoupení. Večer se tamtéž konala hodová zábava.

„Žádám vás pane starosto za celú chasu, abyste nám hody povolil, až nám bude scházat hlasu. Za to vaše povoléní vám předem děkuju a slibuju, že neuděláme žádnú ostudu.“

Těmito slovy požádal vedoucí hodové chasy ve Zlámanci Jiří Chmela mladší svého otce a starostu v jedné osobě Jiřího Chmelu staršího o hodové povolení.

„Tož chaso, hody máte povolené a ať sa o ních vykládá aspoň čtyři neděle,“ doslechli se od starosty krojovaní za hlasitého juchání.

„Jsem rád, že se nám po dvou letech podařilo takto setkat. Je to sice o měsíc a půl dřív a má to výhody i nevýhody. Nevýhodou je, že se zrovna v tomto čase sbírají trnky, naopak za příznivou okolnost považuji to, že máme krásné počasí a neprší nám,“ prozradil zlámanecký starosta. Dobré podle něj je, že si Zlámaňané mohou uspořádat hody tak, jak jim to vyhovuje.

„Bohužel je tu doba covidová a aby nás covid nezastavil, protože mám obavy, že za měsíc a půl už možná budou zakázané zábavy a večerní akce, proto jsme hody zorganizovali letos dřív,“ uvedl Jiří Chmela starší s tím, že je rád, že se sešlo tolik krojovaných párů, včetně těch nejmenších.

„Mám obavy, jak to tady bude s hody s právem příští rok, nebo v dalších letech, jestli bude mít kdo v chase jít, anebo jestli půjdou ženáči,“ poznamenal v narážce starosta na to, že mezi těmi mladšími v obci zájem o folklor upadá. Věří ale, že se tradice udrží a během deseti let tento výpadek zacelí mladí folkloristé vyrůstající ze současné drobotiny.