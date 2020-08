Tématem bylo pořádání společenských akcí v kraji, jejich konání po zavedení protiepidemických opatření či případné úplné zrušení. Vyšlo najevo, že některé velké akce už pořadatelé odvolali, jiné se uskuteční s omezením. Krajský úřad nic nezakazuje, kulturní akce vítá, je však potřeba dodržovat daná pravidla.

Na setkání si přítomní ujasnili, jaké akce a za jakých podmínek se můžou pořádat. „Snažili jsme se nabádat všechny, aby dodržovali zákonná opatření, která platí, ale zároveň aby se nebáli pořádat jednotlivé akce, pokud to jde. Aby život v našem kraji šel dál normální cestou,“ prohlásil Jiří Čunek.

Tři ohniska

Ředitelka KHS ZK Eva Sedláčková připomněla, že ve Zlínském kraji byla tři ohniska nákazy - Uherský Brod, Napajedla a Vlčnov. „Všechny se nám podařilo včas lokalizovat, nastavit potřebná opatření a celou situaci velmi dobře zvládnout,“ řekla.

„Situace v našem kraji není nijak dramatická a při dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví není nutné hromadné akce rušit,“ konstatovala. „Ve zkratce stále platí maximum tisíc lidí venku, pět set uvnitř a nad sto lidí uvnitř musí mít roušky,“ dodala.

Bez rally a Slavností vína

Přesto už teď víme, že se v kraji kvůli Covidu nebude ani závodit, ani vychutnávat dobrá vína.

„Sami organizátoři zrušili letošní Barum Czech Rally Zlín, což je tradiční akce na Zlínsku. A starosta Uherského Hradiště zrušil Slovácké slavnosti vína. Hlavním důvodem byl velký počet lidí na malém prostoru. Na Slavnostech vína je asi padesát tisíc návštěvníků. V takovém počtu není možné dodržet mimořádné opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví,“ vysvětlila Eva Sedláčková.

Růžencová pouť s omezeními

Některé akce pořadatelé nezrušili úplně, ale uskuteční se v omezené míře. Příkladem je Růžencová pouť v Uherském Brodě, která bude mít jen duchovní část, jež je plně v kompetenci římskokatolické církve a uskuteční se v souladu s aktuálními opatřeními. Stánkový prodej a kolotoče, kde mezi sebou údajně migruje až osm tisíc lidí na pouti nebudou.

K takovému závěru dospělo vedení Uherského Brodu v čele se starostou Ferdinandem Kubaníkem.

„Celou věc kolem konání pouti jsme zvažovali dlouho. Nejsme schopní zajistit požadavek ministerstva, které povoluje maximálně pět set lidí uvnitř a tisíc venku. Po zvážení situace jsem navrhl zrušení konání této části pouti. Je to veliká škoda, ale s ohledem na vývoj epidemiologické situace jsme neměli jinou možnost,“ uvedl starosta Kubaník v oficiálním prohlášení.

Zároveň upozornil, že tímto rozhodnutím město rozhodně nezasahuje do práv soukromých pořadatelů.

„V žádném případě nerušíme žádné koncerty pořádané soukromou osobou nebo agenturou. Ani nic takového jim nenařizujeme. Pořadatelé jsou však povinni dodržovat hygienické předpisy. To platí i pro provozy typu hospody, restaurace, bary a podobně,“ prohlásil starosta.

Pořadatel kulturně-společenské části Růženecké pouti Jiří Strážnický je s postojem kraje po středečním setkání spokojený. „Ani z jednoho procenta jsem nedoufal, že to dopadne jinak. Věřil jsem, že zvítězí zdravý rozum a jsem rád, že ho kraj i hygienici pořád drží v hrsti,“ liboval si.

Rozhodnutí města o zrušení stánků a atrakcí považuje za zbytečné.

„Moc se báli rizika. My máme pro koncerty připravené dvě varianty. Vnitřní, kde bychom dokázali rozdělit prostory na dva sektory po pěti stovkách. Ale upřednostňuju konání venku, kde máme připravené místo pro tisíc lidí. Kdyby to bylo uvnitř, museli by mít lidi roušky a to by nebylo dobré,“ uzavřel Jiří Strážnický.