ROZHOVOR/ Josefu Trechovi je dvaašedesát, funkci starosty Březové zastává čtvrté volební období a v místním zastupitelstvu působí už více než čtvrt století. V krátkém rozhovoru Deníku mimo jiné přiznává, jaké to pro obec je, katastrálně hraničit se sousedním státem.

Starosta Březové Josef Trecha | Foto: se souhlasem OÚ Březová

Březová se nachází v CHKO Bílé Karpaty, do jaké míry je to pro vaši obec omezující, případně v čem je to pro Březovou výhodou?