Uherské Hradiště - Desetiměsíční Vanesska Sečkárová z Kunovic trpí spinální svalovou atrofií. V boji s touto prozatím nevyléčitelnou nemocí má jí a její rodině pomoci Sbírka pro Vannesku, kterou vyhlásilo město Kunovice.

Hradištští hokejisté přinesli dárek těžce nemocné Vanessce. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Do veřejné sbírky, kterou mediálně i finančně podpořil také Deník, mohou lidé přispívat na konto 43–6512240267/0100.

„Zatím se zde sešlo asi 120 tisíc korun,“ informovala místostarostka Kunovic Ivana Majíčková. Další částku se rozhodli věnovat hokejisté HC Uherské Hradiště, kteří mezi sebou vybrali deset tisíc korun. Nakonec ale mohli Sečkárovým předat dvojnásobnou částku. „Když se o tom dozvěděl pan Zámečník, ředitel společnosti Apex On-line, která nás sponzoruje, rozhodl se přidat dalších deset tisíc,“ vysvětlil kapitán mužstva Michal Andrýsek (vpravo), jehož při předání doprovodil další člen týmu Adam Šupka.

„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nějakým způsobem přispěli. Tuto částku společně s penězi, které jsme dostali od spolupracovníků a od nadace Děti-kultura-sport využijeme na nákup elektrocentrály,“ nechali se slyšet Zdeňka a Evžen Sečkárovi (vlevo).

Největší odměnou byl úsměv malé Vanessky

Když jsme s kamarády z hokejového týmu Michalem Andrýskem a Adamem Šupkou šli předat symbolický šek rodině Sečkárových, byla v nás malá dušička. Nevěděli jsme, co čekat. Teď můžu říct (napsat), že to vedle extrémně silného zážitku byla velice příjemně strávená půldruhá hodinka s lidmi, kteří se statečně perou s osudem.



Spoluhráči si nejprve se starší sestrou a tatínkem Vanessky připili štamprlí slivovice (já jsem měl jako řidič smůlu) jak jinak než na zdraví, a pak už se všechno točilo kolem malého pokladu Sečkárových.



„V sobotu to bude měsíc, co je Vanesska po takřka tříměsíčním pobytu ve fakultní nemocnici v Brně s námi doma,“ prozradil Evžen Sečkár. „Máme základní přístoje, které to umožňují. Teď se chystáme koupit další, konkrétně elektrocentrálu.“



I během naší krátké návštěvy bylo zřejmé, jak desetiměsíční Vanesska potřebuje neustálou péči. Oba rodiče i sestra byli tařka pořád v permanenci. V záloze ještě „číhali“ dva bráškové, kteří si hráli na počítači. „Teď už všechno zvládáme výborně. Začátky, když jsme neměli za zády sestřičky, ale byly krušné,“ vzpomíná mamimka Zdeňka, která se od dcerky nehla ani na krok i v brněnské nemocnici. „Když tam vidíte to utrpení dětí a jejich rodičů, otřese to s vámi. Lidé by si skutečně měli vážit zdraví, to je to nejdůležitější.



Přestože na Vanessčinu nemoc zatím lék neexistuje, ani v nejmenším se nevzdávají. „Věříme, že se brzy objeví,“ říkají přesvědčivě.



A co pro nás bylo největší odměnou? Určitě úsměvy malé Vanessky, která je po nás, i když rozhodně nejsme nijak krásní, jako správná holka házela v jednom kuse.

Čtěte také:

Deník vyzývá čtenáře: Pomozte Vanessce