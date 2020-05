Do premiéra Andreje Babiše (ANO) se při interpelacích v Poslanecké sněmovně (PS) ostře opřel uherskohradišťský starosta a zároveň poslanec PS Stanislav Blaha. Ten opět otevřel, ze strany státu roky neřešenou problematiku financování Slováckého divadla.

Stanislav Blaha | Foto: Deník / Pavel Bohun

„Slovácké divadlo jsme převzali po zániku okresních úřadů v roce 2003 a divadlo dotujeme částkou přesahující 30 milionů korun. V té době jsme se stali jeho zřizovateli proto, že jsme měli příslib od státu, že nám to bude dokrývat ze státního rozpočtu. Stát na to časem zapomněl a já proto každý rok bojuji o to, aby někdo našemu městu pomohl,“ řekl ve Sněmovně hradišťský starosta.