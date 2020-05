Zdravý zápal pro sbírání podpisů, trpělivost, nápaditost, dobrá vůle a nezřídka obětování volného času, větší či menší finanční částky přivedly před lety Jiřího Foltýna (69) z Uherského hradiště do Klubu sběratelů autogramů v Praze na Smíchově, ale i do stejného klubu na Slovensku.

Hradišťan Jiří Foltýn má ve více než třiceti albech na 4 600 autogramů významných osobností světa. | Foto: Deník / Zdeněk Skalička

První autogram do obyčejného deníčku mu před šedesáti lety poskytl lidový vyprávěč Vašek Mlýnek z Kuželova. A právě jeho podpis rozezněl strunu touhy po sběratelství podpisů slavných lidí. Dvířka do sběratelství autogramů mu o pět let později otevřela jeho sportovní činnost v hradišťské Slovácké Slavii, kde „ulovil“ autogramy tehdejších fotbalistů Sparty Praha i reprezentantů Československa.