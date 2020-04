„V budovách úřadu na Masarykově náměstí a na ulici Protzkarova jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v pátek jsou budovy úřadu zpřístupněny pouze po telefonické či emailové domluvě,“ uvedl radniční mluvčí Jan Pášma.

V budově úřadu na ulici Protzkarova se podle jeho slov na oddělení matrik evidence obyvatel a cestovních dokladů klient objedná pouze na základě předchozí internetové rezervace - https://www.mesto-uh.cz/chci-se-objednat.

„V budově na ulici Revoluční na oddělení registru řidičů a vozidel jsou úřední hodiny stanoveny na pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin, a to pouze na základě předchozí internetové rezervace,“ dodal Jan Pášma.

Počínaje 20. dubnem se mohou opět konat ve městě svatební obřady. Ministerstvo zdravotnictví však stanovilo zvláštní podmínky, neboť se jedná o výjimku z mimořádného opatření – Zákazu volného pohybu osob na území České republiky.

Obřadu se může zúčastnit pouze omezený počet osob. Konkrétně jsou to snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby, a to včetně cesty na sňatečný obřad. Snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu musí dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.