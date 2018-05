Hradišťská férová snídaně byla v zahradě Lišky Bystroušky

Méně nervů kvůli přesedání a více pohodlí. Cestující vlakem či autobusem si polepší. Kraj totiž hodlá investovat do posílení veřejné dopravy. Díky tomu lidé získají lepší spojení s městy v kraji. To má motivovat k většímu využití hromadné dopravy. Jedním z těch, kteří cestují do zaměstnání pravidelně převážně vlakem ze Starého Města do Otrokovic a zpátky je Antonín Oliva.