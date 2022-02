„Lidé se na nás telefonicky obraceli především s nabídkou materiální pomoci. Tu jsme zahájili dnes. Máme požadavek přímo z Ukrajiny, kde potřebují balenou vodu v půllitrových lahvích, trvanlivé potraviny k okamžité spotřebě. Mohou to být například paštiky, balené sýry, konzervy, sladkosti pro děti, káva, čaj, ale také karimatky, deky a spacáky. Od víkendu zajišťujeme také především pro ženy s dětmi, které utíkají před válkou, ubytování,“ informuje o aktuální pomoci uherskohradišťské Charity její manažer Dalibor Jirásek.

Ihned po zveřejnění víkendové výzvy na potřebu zajištění ubytování se začali ozývat dobrovolníci s nabízenou pomocí.

„Všem chceme velice poděkovat. Jsou to už okolo stovky lidí, kteří se budou moct ubytovat. V několika desítkách bytů, domů i rekreačních zařízeních. Díky výzvě na webu se nám ozývají lidé z celé Moravy. Někteří nás ujišťují, že potřebným zajistí kromě ubytování také potraviny, hygienické potřeby a popřípadě také zdravotní péči,“ upozorňuje Dalibor Jirásek.

Materiální sbírka na pomoc Ukrajině v Hradišti na Malé scéně

„Dnes ráno telefonoval muž z Uherského Hradiště a nabízel ubytování ve svém třípokojovém bytě, kde žije s manželkou, osmiměsíčním miminkem a dvouletým synem. Uprchlíkům nabízí jeden pokoj, kde může být jeden dospělý s dvěma malými dětmi. V pokoji je i postýlka pro kojence. Moc si toho vážíme. Lidé jsou skutečně úžasní,“ říká ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.

Polovinu svého domu uprchlíkům poskytla díky výzvě uherskohradišťské Charity také čtyřiašedesátiletá Blanka Gstettner ze Židlochovic.

„Mám velký dům, ve kterém žiji pár týdnů sama, protože mně v lednu zcela nečekaně zemřel manžel. Ubytování jsem nabídla, protože by si to manžel také přál. Už v neděli se mně tady ubytovaly dvě rodiny. Každá má jeden pokoj a společně mohou užívat kuchyň, sociální zařízení i zahradu,“ prozrazuje vdova.

Materiální sbírka Charity Uherské Hradiště potrvá od 28. 2. do 1. 3. – vždy od 8 do 19 hodin. Poté bude vše odvezeno přímo na konkrétní místo na Ukrajině.

„Spolupracujeme s Českým červeným křížem, který zajišťuje odvoz a má kontakt na konkrétní místa a lidi, kde bude vše předáno potřebným,“ dodal Dalibor Jirásek.

Charita Uherské Hradiště aktuálně vyhlašuje sbírku na materiální pomoc:

Od pondělí 28. 2. do 1. 3, 2022 Charita Uherské Hradiště vyhlašuje materiální sbírku pro lidi na Ukrajině.

Aktuální požadavek přímo z Ukrajiny je:

- balená voda v 0,5l balení

Trvanlivé potraviny:

- paštiky, konzervy, instantní polévky, sladkosti pro děti, instantní i zrnková káva, čaje

- kelímky na kávu

- kelímky na polévku

- plastové příbory - hlavně lžíce

- karimatky, deky a spacáky

Vše můžete přivážet přímo do sídla Charity Uherské Hradiště na Velehradské třídě 247 - když pojedete od Kunovic, projedete okolo této budovy a hned odbočíte vpravo do úzké uličky U Brány - po levé straně budete mít Slovácké divadlo a hned poté odbočíte vpravo a dostanete se na dvůr Charity, kde u zadního vchodu zazvoníte a my Vám otevřeme.

Pracovníci Charity zde budou materiální pomoc přebírat po oba dny vždy od 8. 00 do 19.00 hod.

Více informací na webu Charity Uherské Hradiště https://www.uhradiste.charita.cz/aktuality/tiskove-zpravy/materialni-pomoc-pro-ukrajinu/

Od víkendu se hledá ubytování pro uprchlíky – zejména ženy s dětmi

O posledním únorovém víkendu se Charita Uherské Hradiště obrátila s prosbou o pomoc na všechny dobrodince, kteří jsou ochotni poskytnout zázemí a ubytování ženám s dětmi, které musely opustit své domovy na Ukrajině z důvodu války, kdy na zemi zaútočilo Rusko.

„Pokud máte ubytovací prostory a můžete pod svou střechu přijmout některou z žen s dětmi, které utekly z Ukrajiny před válkou, kontaktujte paní Lucii Ševčíkovou tel. 602 194 358 nebo pište na mail. adresu: lucie.sevcikova@uhradiste.charita.cz

Pokud nás budete kontaktovat mailem, nezapomeňte přesně popsat, jaké prostory nabízíte - pro kolik dospělých osob a dětí, přesnou adresu místo - obec - město - ulice a číslo domu a telefonní číslo,“ vyzvala mluvčí hradišťské Charity Lenka Fojtíková.