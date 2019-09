To jsou hlavní taháky 17. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek, nejnavštěvovanější akce našeho regionu, kam každoročně míří desítky tisíc návštěvníků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí.

Přestože Sklepy Mařatice čeká otevření už v pátek úderem 18. hodiny, až o dvě hodiny později dojde na uherskohradišťském Masarykově náměstí ke slavnostnímu zahájení Slavností.

„Pro město Uherské Hradiště je to čest, že může hostit takovou akci. Účastníkům i návštěvníkům přeji, aby vyšlo počasí a aby prožili neopakovatelné chvíle,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Tradičním magnetem pro diváky bude v sobotu od devíti do dvanácti hodin slavnostní průvod folkloristů s názvem Roztančíme celé Hradiště.

Procesí krojovaných, kde po třech letech nebudou chybět ani zástupci Uherského Brodu, se za doprovodu zpěvu i tónů cimbálovek a dechovek vydá na Masarykovo náměstí tradičně od Vinohradské ulice. Protínat tedy bude hlavní křižovatku, kde proto musejí řidiči počítat s komplikovaným průjezdem.

„Nebude uzavřena úplně, jednotlivé směry budou policisté v určitých intervalech propouštět, ale omezení to bude výrazné, stejně tak jako v případě Masarykova náměstí, které v sobotu i v neděli čeká pro dopravu úplná uzávěra. Provoz v jednotlivých ulicích centra města budou upravovat dopravní značky. Prosíme proto veřejnost o dodržování omezení,“ řekl Deníku šéf městské policie Vlastimil Pauřík.

Na řadě míst se pak od půl dvanácté představí mikroregiony se svojí nabídkou kulturních vystoupení i bohatou nabídkou regionálních specialit. Bílé Karpaty – v Galerii Slováckého muzea, Staroměstsko – na nádvoří Staré radnice, Buchlov – na nádvoří u františkánského kláštera, Ostrožsko-Veselsko – na nádvoří Reduty, Za Moravů – ve Smetanových sadech, Východní Slovácko na Mariánském a Dolní Poolšaví.

Hřebem sobotního programu bude večerní putování Vinařskou ulicí, kde kromě osmi otevřených sklepů budou moct zájemci poprvé nahlédnout do v pátek čerstvě otevřeného sklepního labyrintu.

Návštěvníci metropole Slovácka by pak z památek neměli vynechat například návštěvu jinak uzavřené hradišťské věznice, která bude otevřena v sobotu od 13 do 17 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin.

Z nedělní nabídky lze vypíchnout výstavu vín se vstupem zdarma, která se letos uskuteční pod názvem Oslava vína v Redutě, a to od 9.30 do 14.30 hodin.

Návštěvník si případně mohou zakoupit koštovku, či katalog. Popíjet pak lze za tzv. mince, které budou v prodeji u vstupu. Mezi vystavujícími nemají chybět Vinařství Dufek - Svatobořice, Vinařství Málek - Popice, Vinařství Skalák - Skalka, VITIS Strážnice, Bzenecké rodinné vinařství, Agro Zlechov, sklep Stojanov - Velehrad, Vinařství U Kostela - Polešovice, Vinařství Josef Škopík a Vinařství Vyskočil - Blatnice pod sv. Antonínkem, Vinařství Bunža - Bzenec ani vzorky organizátorů koštu, jimiž jsou Vinaři Mařatice.