Neprodávejte ubytovnu ve Staré Tenici, žádá Hradiště kraj

HLASUJTE V ANKETĚ / Sto osmdesát dva bytových jednotek, devět dvoujbuněk, Centrum Akropolis, zásobování vodou pro další čtyři panelové domy a 264 osob. Především jejich osud má nyní v rukou Zlínský kraj, který na sklonku minulého roku oznámil plány na prodej bytového domu čp. 1195 ve Staré Tenici.

Změně majitele rozsáhlého objektu, který v minulosti sloužil Uherskohradišťské nemocnici, však chce na poslední chvíli zabránit samo město Uherské Hradiště.

Podle jeho doporučení Zlínskému kraji by v důsledku prodeje bytovky do soukromých rukou neúměrně vzrostla poptávka po městských bytech, kterou v současnosti nemůže Hradiště uspokojit.

Problémů s prodejem však může nastat daleko více.

„V únoru město požádalo Zlínský kraj o nevyhodnocení záměru prodat dům číslo popisné 1195. Máme obavy, že by se z oblasti mohla stát sociálně vyloučená a problematická lokalita. V budově je navíc uzávěr vodovodní přípojky, která zásobuje vodou okolní bytovky. V případě prodeje objektu soukromému investorovi nebude v silách města zabezpečit další bezproblémový provoz této přípojky,“ upozornil za uherskohradišťskou radnici její mluvčí Jan Pášma.

Aby toho nebylo málo, součástí panelového domu je i přístavek, v němž aktuálně sídlí Centrum Akropolis.

„Máme nyní nájemní smlouvu s nemocnicí a samozřejmě jsou zde obavy, že jakmile by objekt přešel do soukromých rukou, nemusela by být dohoda s příštím majitelem o výši nájmu jednoduchá,“ prozradila za Centrum Akropolis Jitka Janíková.

Nynější stav totiž spolku zaměřující se na sociální služby spojené s rodinou a s dětmi se specifickými potřebami vyhovuje.

„Máme u nás upravené prostory a rozhodně bychom se nechtěli nikam stěhovat,“ odmítla pesimistický scénář Jitka Janíková.

S jedním z řešení pro Centrum Akropolis tak přišlo samo město.

Pokud by se nakonec prodej bytovky do soukromých rukou uskutečnil, přístavek, v němž sídlí spolek, by se měl vyčlenit z prodeje a řešit mimo komplex všech bytů.

Podle opozičního zastupitele Josefa Sátory (ČSSD) by však mělo být Hradiště ve vyjednávání aktivnější.

„Musí si přece vedení města uvědomit, že se jedná o jediný cenově dostupný domov pro spoustu rodin, které by tím mohly doslova přijít o střechu nad hlavou. Hradiště musí vynaložit všechny síly k tomu, aby bytovku při případném prodeji získalo, opravilo ji a umožnilo současným nájemníkům dále v ní přebývat,“ apeloval na uherskohradišťskou radnici.

Podle mluvčí Zlínského kraje Adély Kousalové se nejdříve bude rozhodovat o možném prodeji budovy čp. 1195 v červnu letošního roku.

„Budova bude prodána pouze těm zájemcům, jejichž působení vyloučí vznik problémové lokality. V konkrétním případě Centra Akropolis jednáme s městem o možnosti, že by se jeho prostory od budovy oddělily a získalo je Hradiště do svého vlastnictví,“ uvedla Adéla Kousalová.

Podle dřívějších vyjádření hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka měl zatím blíže nespecifikovaný investor nabídnout kraji za budovu částku sto milionů korun.