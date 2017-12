Hradiště si cení zodpovědných pejskařů

FOTOGALERIE / Nové oplocené psí hřiště otevřelo město Uherské Hradiště v lokalitě sídliště Mojmír v ulici Revoluční. Rozměry hřiště jsou 55 x 40 metrů.

„Majitelé psů tím získali nejen prostor, kde se mohou psi pohybovat bez vodítka, ale své miláčky zde mohou také cvičit a setkávat se s ostatními. Na hřišti brzy přibydou prvky pro nácvik agility,“ uvedl mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

V prostoru hřiště byla instalována lavička, odpadkový koš a stojan na papírové sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku ještě přibude takzvaný „psí záchod“ a prvky pro výcvik psa v podobě šikmé stěny, slalomu, přeskoků a kladiny. Náklady na vybudování psího hřiště včetně oplocení budou asi 300 tisíc korun.

Pro vychované psy

Prostor o rozloze 2200 metrů čtverečních bude možné využívat bezplatně po celý rok. „Chceme takto podpořit aktivity obyvatel města, kteří vlastní psy. Zodpovědní majitelé psů, kterým záleží na okolí, po svém zvířeti nejen uklízejí, ale snaží se, aby v městském prostředí nebyli rušivým elementem. To značí, že chtějí mít psy vychované, vycvičené a socializované. A právě k tomu má sloužit tento ohraničený prostor. Vnímám to tak, že my pomůžeme jim, oni zase nám,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha.

Město se v poslední době soustředí na zkvalitnění služeb pro majitele psů, v uplynulých týdnech nechalo na různá místa umístit deset stojanů na papírové sáčky na psí exkrementy. Ti, kterým papírové sáčky nevyhovují, si mohou na pokladně města vyzvednout igelitové.

„Plánujeme další rozšíření stojanů a připravujeme rekostrukci oplocení výběhu pro psy, včetně podhrabových desek, v Jarošově,“ dodal starosta.