Vánoční stromy? V Hradišti jedle, kterou opět pojmenují čtenáři Deníku

Už po páté mají čtenáři Slováckého deníku příležitost vybrat jméno vánočního stromu v Uherském Hradišti.

Svůj vánoční strom mohou od pondělí 19. listopadu obdivovat v Uherském Brodě na Masarykově náměstí. Třináctimetrový smrk se tam bude rozsvěcovat už v sobotu 24. listopadu.Foto: Uherský Brod

Tím bude letos jedle bělokorá z tamní Vinohradské ulice, která svojí blízkostí ohrožovala stavební konstrukce a elektrické vedení.

Se svými tipy se mohou obrátit na na emailovou adresu machackova@kkuh.cz, a to do čtvrtku 29. listopadu do dvanácté hodiny odpolední.

Vybrané jméno stromu pak bude zveřejněno 30. listopadu v pět hodin odpoledne při slavnostním rozsvěcení stromu, kdy jeho autor získá od Klubu kultury malou cenu.

V Uherském Brodě už je k vidění třináctimetrový smrk, který pokáceli na Kučerově náměstí.

„Slavnostní rozsvěcení je naplánováno už na sobotu 24. listopadu v pět hodin odpoledne při příležitosti Kateřinského jarmarku,“ upřesnila mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

V Hradišti bude jedle na Masarykově náměstí k vidění už ve čtvrtek 22. listopadu. Rozsvítí ji o týden později.

„Mezitím budeme po městě instalovat vánoční výzdobu. Nasvětleny tak budou například i stromy ve Štěpnicích či Rybárnách,“ dodal mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

