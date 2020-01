Celkově s dalšími úpravami se však může investice prodražit až na šedesát milionů.

„Myslím si, že je cena vysoká. Výdaj na jednoho přestěhovaného úředníka je přes milion korun. Navíc energetická náročnost budovy je nehospodárná. Výdaje za energie jsou o 400 až 500 tisíc vyšší než ve stávajících budovách,“ kritizoval odsouhlasení kupní smlouvy hradišťský opoziční zastupitel Ivan Karpeles (ČSSD).

Jednohlasné rozhodnutí

Právě kvůli koupi budovy z roku 1926 se on i ostatní představitelé města výjimečně sešli v pondělí 13. ledna. Zasedání však mělo jednoznačný průběh a krom Karpelese se už nenašel žádný další ze zastupitelů, kdo by s koupí objektu nesouhlasil.

„Budova si zaslouží, aby byla i nadále veřejně přístupná a také, aby mohly její hodnoty být nadále udržovány a trvale veřejně prezentovány. Pouze pokud ji město bude mít ve vlastnictví, dokážeme zajistit, že se s touto kulturní památkou bude zacházet důstojně,“ obhajoval nemalou investici města starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS).

V jeho plánech je pak do objektu přestěhovat celý odbor dopravních a správních agend, útvar interního auditu, oddělení informatiky, ale i vydávání občanských a cestovních dokladů.

„Obyvatelé nebudou muset už přecházet kvůli dokladům mezi několika budovami, vše bude pod jednou střechou,“ poznamenal Stanislav Blaha, kdy se především odbor dopravních a správních agend nachází na ulici Revoluční, která je od centra vzdálena několik minut. Jeho současné prostory by po přestěhování město chtělo prodat.

Před smělými plány města však varoval i další z opozičních zastupitelů Michal Dvouletý (Naplno pro Hradiště).

„Jsem pro nákup, nicméně si myslím, že by se mělo dále diskutovat o využití budovy. Jsem rád, že zazněly i další možnosti, kdo by v ní mohl působit,“ uvedl Michal Dvouletý, přičemž měl na mysli především zmínku starosty města o tom, že pokud by se zmíněné úřady nakonec do Svatováclavské nepodařilo přestěhovat, mohly by být prostory bývalé banky nabídnuty k pronájmu institucím veřejné správy.

Padl i návrh na využití budovy

S upřesněním budoucí dispozice budovy pak přišel opoziční zastupitel František Elfmark (Piráti).

„Na budově je záměrem rozmístit jednotlivá pracoviště takto: I. nadzemní podlaží – registr vozidel – II. nadzemní podlaží – matrika, evidence obyvatel, osobní doklady, řidičské průkazy – III. nadzemní podlaží – OPŘ, zkušební komisaři. Budova na Revoluční ulici pak půjde do prodeje. Určitě by ale bylo vhodné koncepčně promyslet i jiné případné varianty využití budovy,“ dodal František Elfmark.

Budova s číslem popisným 450 stojí v uherskohradišťské ulici Svatováclávská už od roku 1926, kdy v něm působila Národní banka Československa.

Pod Komerční banku se objekt dostal až v roce 1992 a od loňského září zůstaly rozsáhlé prostory čítající na dva a půl tisíce metrů čtverečních prázdné. Novoklasicistní architektura budovy je doplněna také sochami tehdejšího významného výtvarníka Jaroslava Horejce, které symbolizují účel budovy.