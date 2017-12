Hradiště chce zatočit s psími exkrementy. Má schránky

HLASUJTE V ANKETĚ / Psí exkrementy na chodnících či travnatých plochách nejsou příjemné nikomu. Uherské Hradiště se tento nešvar snaží eliminovat a pro pejskaře pořídilo devět nových schránek na papírové sáčky pro psí exkrementy.

Město Uherské Hradiště instalovalo devět schránek na papírové sáčky pro psí exkrementy.Foto: Deník / Sladký Michal

„Sama si sice nosím svoje sáčky, pro některé to však může být dobrá věc. Nesnáším, když na ulici vidím psí hovínka. Tohle je věc, která by to mohla pomoct trošku zlepšit,“ vítá pomůcky Pavlína Skřivánková.

Schránky jsou instalovány na devíti místech v Míkovicích, na sídlišti Mojmír, také ve Štěpnicích, v Jarošově, v Mařaticích i na Rybárnách.

„Do konce roku budou umístěny ještě v dalších čtyřech lokalitách na Mojmíru v ulici Revoluční, v Sadech u hřiště za podchodem, na Moravním náměstí v parčíku u Komína a na Výšině svatého Metoděje,“ vyjmenoval další lokality mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Majitelům se jednoznačně vyplatí výkaly po psích miláčcích uklízet. Pokud tak neučiní, mohou totiž zaplatit podle zákona pokutu až ve výši jeden tisíc korun, zmínili už dříve policejní mluvčí.

Kde najdete papírové sáčky na psí exkrementy• Míkovice - u křižovatky ulice Hlavní a ulice Lesní, před MKZ

• sídliště Mojmír - na hrázi řeky Moravy, kousek od železničního mostu, v místě napojení ulice Revoluční na těleso hráze

• sídliště Mojmír – u křižovatky ulice Jana Žižky a ulice Husova, u pekárny

• Štěpnice – ulice Štěpnická, před MŠ č. p. 1111

• Štěpnice – ulice Štěpnická, u lávky, přes kterou vede cyklostezka do Kunovského lesa

• Jarošov – Markov, v oploceném výběhu pro psy

• Mařatice – ulice Sadová, u č. p. 893, u prostoru pro volné pobíhání psů

• Mařatice – Park Za Plotem

• Rybárny – ul. Moravní nábřeží