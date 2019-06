Na organizaci s rozpočtem přesahujícím 50 milionů korun totiž ročně přispívá hradišťská radnice částkou 26 milionů. V příštích letech přitom reálně hrozí, že by se mohla tato suma ještě navyšovat.

„Celkově jsme vypracovali šest řešení, jak situaci zvládnout, z nichž jsou některá nereálná, jako rušení divadla, a některá jsou námi preferovaná, jako zajištění divadla jeho dlouhodobým spolufinancováním krajem a státem či okolními obcemi,“ sdělil krátce po zasedání uherskohradišťského zastupitelstva starosta Stanislav Blaha (ODS).

Osobně se kvůli tomu vydal promluvit herci Slováckého divadla, aby je ujistil, že varianta zrušení hradišťské scény nepřipadá v úvahu.

„Slovácké divadlo nikdo neruší a prohlašuji, že co budu starostou, tak k něčemu takovému nedojde. Významně rostoucí náklady nás nutí zabývat se všemi variantami řešení. Ale vyjmout z nich všech tu nejhorší možnou a medializovat ji, to považuji za neférový trik s politickým pozadím,“ poukázal Stanislav Blaha na článek v médiích ze začátku týdne varující před reálnou hrozbou zániku Slováckého divadla.

Jak omezit náklady?

Kromě nejpreferovanější varianty v podobě zajištění financování hereckého sboru z Uherského Hradiště státem, krajem a okolními obcemi, či té nejméně pravděpodobné, totiž zrušení divadla, jsou ve hře i možnosti částečného utlumení některých aktivit, snížení platů či počtu zaměstnanců nebo zvýšení vstupného.

„Omezení nákladů by se samozřejmě neobešlo bez škrtání některých služeb. Udělám nicméně vše proto, abychom nemuseli do budoucna snižovat kvalitu scény. Představit si to samozřejmě dovedu, ale určitě bych se nechtěl něčeho podobného účastnit,“ nechal se slyšet ředitel Slováckého divadla Michal Zetel.

Hlavní položku přitom tvoří mzdové náklady kmenových zaměstnanců, ale i dalších externistů, jejichž počet se celkově pohubuje okolo dvou set.

Kromě příspěvků od města pak Slovácké divadlo mohlo doposud počítat s necelými šesti miliony, které na jeho provoz přispívalo Ministerstvo kultury a kraj, a také s výtěžkem především ze vstupného.

Ministerstvo: dotace navyšujeme

Varianty dalšího fungování divadla přitom kalkulují s tím, že by právě necelých šest milionů od kraje a státu mohly z příjmů divadla v příštích letech vypadnout. To však popřela mluvčí Ministerstva kultury Petra Hrušová.

„Poskytujeme každoročně dotaci na uměleckou činnost, jejíž výše se odvíjí od ekonomických ukazatelů a umělecké činnosti dané organizace. V tomto smyslu se naopak dotace pro Slovácké divadlo každoročně navyšují a na letošní rok předpokládáme vydat 3,6 milionů korun,“ prozradila Petra Hrušová s tím, že se jedná o částku téměř o milion vyšší, než tomu bylo loni.

Také Zlínský kraj bude na současném zastupitelstvu schvalovat částku dvou milionů korun, které by měly ještě letos do divadla připutovat. Dlouhodobý problém s jeho financováním to však neřeší.

„Uvítal bych výraznější podporu divadla ze strany kraje, kdy by třeba přispíval půl na půl s městem nebo tři ku dvěma. Také si myslím, že by se mohli do financování divadla zapojit okolní obce, jejichž obyvatelé do divadla často míří,“ dodal Michal Dvouletý (Naplno pro Hradiště), jenž je opoziční zastupitel jak ve Zlínském kraji, tak v Uherském Hradišti.