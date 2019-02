Uherské Hradiště – Daleko lepší podmínky chce zajistit město Uherské Hradiště pro skateboardisty, jezdce na horských kolech či příznivce inline bruslí. Ti všichni velmi často využívají skateparku, který je umístěn u sportovní haly v centru města.

Skateboard. Ilustrační foto. | Foto: Kateřina Chourová

„Víme, že současný stav tohoto parku není vyhovující a je tady spousta šikovných lidí, kteří jej využívají. Ovšem ti často také raději dojíždí jinde, proto bychom jim chtěli nabídnout daleko lepší podmínky," informoval o chystaných záměrech starosta města Stanislav Blaha. Právě v těchto dnech město zažádalo o dvouapůlmili­onovou dotaci na přebudování již dosluhujícího areálu.

Nová podoba skateparku je navržena na ploše zhruba 40×28 metrů a obsahuje překážky, splňující současné trendy ve skateboardingu. Mezi ně patří například technické streetové prvky jako slideboxy či raily. „V souvislosti s budováním skateparku jsme oslovili konkrétní renomovanou firmu, aby nám zpracovala studie s vizualizací a rozpočtem," doplnil starostova slova místostarosta města Ivo Frolec. Kompletní plánované úpravy skateparku je možné provést do šestnácti týdnů. V případě získání dotace by se fanoušci skateboardingu mohli z nových prostor těšit už v letošním roce. Výstava nové plochy pro ně by se uskutečnila společně s nákupem nových cykloboxů na jízdní kola, celkové náklady na obě akce by vyšly na 5 milionů korun. Polovinu z toho by uhradilo město ze svého rozpočtu, zbytek by tvořila dotace.