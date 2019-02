Do celostátního finále soutěže Historické město roku 2018 postupuje z prvního místa ve Zlínském kraji Uherské Hradiště. Titul již jednou metropole Slovácka získala, a to v roce 2012. Informoval o tom na webu města jeho mluvčí Jan Pášma.

„V přihlášce do letošního ročníku soutěže Historické město roku se Uherské Hradiště mělo o co opřít. V loňském roce totiž do obnovy památek investovalo značné úsilí i desítky milionů korun. Město je hrdé zejména na dokončení rozsáhlé a mimořádně náročné komplexní rekonstrukce budovy Základní umělecké školy na Mariánském náměstí a na obnovu hradební zdi v ulici Kollárova, při které se tento unikátní doklad historie stal veřejně přístupným veřejnosti,“ řekl Jan Pášma.

Mezi akcemi města v loňském roce podle něj vyniká také komplexní obnova ulice Šromovy v samotném historickém centru města či zrestaurování secesní kašny s pítkem na Zelném trhu.

Nominace na titul Historické město roku je podle starosty města Stanislava Blahy dokladem, že Uherské Hradiště pečuje o své památky svědomitě a dobře.

Na ploše 37 hektarů Městské památkové zóny Uherské Hradiště se nachází 41 nemovitých kulturních památek.

„Akce na obnovu památek jsou v Uherském Hradišti tradičně jednou z největších priorit. Osobně to cítím jako povinnost. Když se nepostaráme o památky my, jen tím přeneseme břemeno na všechny, kteří přijdou po nás,“ nechal se slyšet starosta.

Uherské Hradiště je druhým městem ze Zlínského kraje, která dosud v celostátním kole soutěže Historické město roku uspěla.

Zatímco Kroměříž dosáhla na titul v roce 1998, Uherské Hradiště vyhrálo o čtrnáct let později.

Podle pravidel soutěže se po dobu pěti následujících let od získání titulu nemohlo město přihlásit.

„Učinili jsme tak až v loňském roce, ovšem až letos jsme v krajském kole dosáhli na prvenství. Vnímám to jako velké ocenění za naši práci,“ dodal Stanislav Blaha. Druhé místo v letošním krajském kole soutěže obsadil Holešov, na třetím místě se umístil Fryšták.

Titul Historické město roku se uděluje (zpětně za uplynulý rok) jako ocenění za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Vítěz soutěže v celostátním měřítku bude slavnostně vyhlášen ve Španělském sále Pražského hradu v dubnu 2019 u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.

Historické město roku – dosavadní držitelé titulu: Svitavy (za rok 1994), Kadaň (1995), Třeboň (1996), Kroměříž (1997), Klášterec nad Ohří (1998), Kutná Hora (1999), Litomyšl (2000), Nový Jičín (2001), Prachatice (2002), Spálené Poříčí (2003), Františkovy Lázně (2004), Česká Kamenice (2005), Polná (2006), Jindřichův Hradec (2007), Šternberk (2008), Beroun (2009), Znojmo (2010), Uherské Hradiště (2011), Jilemnice (2012), Chrudim (2013), Cheb (2014), Příbor (2015), Jičín (2016), Slavonice (2017). (jp)