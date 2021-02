V ten den ráno po sedmé hodině se vydala na procházku se svými dvěma psy Hradišťanka Zdeňka Svobodová. Důsledky nočního mrznoucího deště pociťovali na každém kroku. Zamířili si to proto do sadů místní části Rybárny.

„Jakmile jsme tam dorazili, najednou psi zpozorněli. Na zemi si totiž všimli mláděte káně lesní, obalené kousky ledu. Mělo je na hlavě, na oku i na křídlech a nedokázalo vzlétnout,“ líčí Zdeňka Svobodová netradiční setkání.

Jakmile se trojice k opeřenci přiblížila, odhopkal do nedalekého keře, kde se snažil schovat.

„Tam jsem ho chytila. Neklovlo mě, ale snažilo se bránit. Roztahovalo křídla, otvíralo zobák a syčelo, ale neútočilo. Opatrně jsem jej vzala do náručí tak, aby mě nepoškrábalo drápy, nebo nezaútočilo na oči, což dravci dělají,“ popisuje Zdeňka Svobodová svůj ukázkový postup při odchytu.

V bedýnce roztálo

Naštěstí nebydlí daleko, a tak zamířila domů, kam se svým nečekaným nálezem dorazila během několika minut.

„Uložila jsem vystrašené mládě do přenosné bedny s mřížovaným otvorem a nechala na chodbě. Do tepla nemohlo, to by pro ně mohlo skončit šokem. V bedně z něj led postupně roztál a za nějaký čas bylo čilé a v pohodě,“ upřesňuje zachránkyně další postup.

Ve stanici se o něj postarali

I pak si však věděla rady, neboť právě kvůli podobným situacím má uložené telefonní číslo na Karla Tomeška, vedoucího Záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích. A nebylo to poprvé kdy mu volala. Už dříve mu totiž předávala zraněného netopýra a posléze i rorýsa, kterému se nechtělo létat.

„V obou případech to dobře dopadlo, a tak proč by to nemohlo mít šťastný konec i u tohoto mláděte káně lesní,“ poznamenává.

Karel Tomešek přijel do Hradiště hned po poledni. Prohlédl si káně a odhadl, že jde o zhruba roční samičku.

„Řekl že jsem pro ni udělala vše, co jsem mohla. Pak ji odvezl do stanice v Buchlovicích. Nebyla zraněná, jen si myslím, že vysílená. Teď jsem klidná a přesvědčená, že je o ni postaráno,“ dodává závěrem Zdeňka Svobodová a přiznává, že ke zvířatům a ke přírodě má blízko od jak živa.