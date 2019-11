Umělé kluziště pro veřejnost opět zprovozní na nádvoří bývalé Jezuitské koleje v Uherském Hradišti. Zahájit chtějí v pátek 29. listopadu. Informoval o tom mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Uherské Hradiště bude mít o Vánocích umělé kluziště. Instalováno bude na nádvoří bývalé Jezuitské koleje. | Foto: Deník / Sladký Michal

Otevírací doba kluziště by podle něj měla kopírovat provozní dobu kavárny Café 21, tedy pondělí až sobota od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. V prosinci bude otevřeno, s výjimkou 24. a 25. prosince a 1. ledna 2020.