Ten hájil barvy města tak hrdinně, že najel na kole během května pět tisíc kilometrů a získal tak nejenom obdiv, ale stal se také rekordmanem v celé historii soutěže. A to i přesto, že letošní květen patřil k chladnějším a propršeným.

„Možná i proto se lehce snížil průměrný počet kilometrů na hlavu. Naopak přibylo procento cest, které účastníci překonali pěšky nebo poklusem,“ sdělila Anna Kociánová z pořadatelského spolku Auto*Mat.

Nejvýkonnější cyklista ze Slovácka převzal cenu na celonárodním večírku na lodi Tajemství na Vltavě.

Jeho zážitky ze zápasu o najeté kilometry si lidé mohou poslechnout v sobotu 22. června od 14 hodin na Jezuitském nádvoří u Masarykova náměstí v Uherském Hradišti.

Tam se bude konat závěrečný večírek, na kterém budou odměněni ti nejpilnější, nejvýkonnější, ale i ostatní účastníci. A ceny pilné jezdce určitě potěší.

Losovat se bude totiž o retro kolo se slováckým ornamentem, cyklostojan, cyklistické potřeby, ale i další ceny jako poukázky na masáž či volné vstupenky.

Organizátoři akce nezapomenou ani na studenty, kteří se letos vůbec poprvé výzvy zúčastnili v samostatné kategorii.

„Hecnout studenty, aby se více pohybovali a pokusili se dopravit do školy po svých, je neocenitelné pro vývoj jejich vztahu k prostředí, našemu městu i jejich fyzické kondici,“ řekl zástupce lokálních organizátorů Jan Papuga, které varianta motta Do školy na kole velmi potěšila.

Do letošního ročníku výzvy Do práce na kole se zapojilo celkem 19576 účastníků z více než 45 měst a navíc také téměř dvě stě studentů a studentek.

Všichni společně našlapali přes 3,6 milionu kilometrů a dokázali tak ušetřit téměř 500 tun oxidu uhličitého, který by do ovzduší poslali, kdyby se do práce vydali autem.