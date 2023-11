Svátek Všech svatých bývá s týdenním předstihem důvodem k hodové oslavě ve farnosti Hradčovice, pod kterou spadají také místní část Lhotka spolu se sousedními obcemi Drslavice a Veletiny. Letos se tam hodovalo o víkendu 20. a 22. října.

Hradčovické hody 2023 | Foto: Radovan Chvíla

Nechybělo ani vození berana, který však už byl ve všech vesnicích kvůli ochranářům pouhou plastovou napodobeninou skutečného zvířete.V průběhu sobotního večera zatančilo v Hradčovicích 15 párů chasy taneční pásmo, při kterém je doprovázela CM Cifra a také Mužský pěvecký sbor Hradčovice. Večer pak hrála DH Hradčovjanka.

„Bylo to poprvé v historii a jsem za to rád. Ukázalo se tím, že mladí dokážou vyjít vstříc starší generaci, že spolu dokážou komunikovat, a že to spojení funguje,“ řekl Deníku Antonín Ondrůšek.

V neděli se v hradčovickém kostele Všech svatých konala slavnostní mše svatá, kterou sloužil jako hlavní celebrant P. Jaroslav Kníchal, plukovník generálního štábu Armády České republiky a hlavní armádní kaplan v jedné osobě, původem z Nedachlebic. Bohoslužby se společně účastnili krojovaní z Hradčovic, Drslavic i Veletin.

V závěru mše byly požehnány dva obrazy, z nichž jeden věnoval dnes již zemřelý malíř Dušan Houdek. Poté byla také požehnána nově opravená budova fary. Odpoledne se konala obchůzka obcí s vozením „berana“ za účasti téměř 50 krojovaných s doprovodem dechové hudby Hradčovjanka.

V Drslavicích se hody uskutečnily s nedělní obchůzkou krojované chasy a rovněž s vozením „berana“, obohacené o tančení hodového pásma a za doprovodu dechové hudby Olšavanka.

„Bohatý byl i doprovodný program, ať se týkal páteční besedy u cimbálu s CM Holúbek, sobotního zpívání s heligonkáři z Bystřice pod Lopeníkem, či fotbalového utkání hasičů s fotbalisty TJ, nebo prodeje zabijačkových specialit ve sportovním areálu,“ poznamenal starosta Drslavic Karel Sedláček.

