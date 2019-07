Už potřinácté bude o víkendu (13. a 14. července okupovat obě nádvoří starobylého hradu Buchlova stovka kovářů, kovářek, nožířů, platnéřů a jiných kov zpracujících umělců z České a Slovenské republiky, Belgie a snad i z Polska.

Stane se tak při mezinárodním Buchlovském kování. První údery do kovadlin se v pevnosti začnou ozývat v sobotu v 10 hodin a před zraky návštěvníků budou kováři u deseti výhní pod širým nebem tvořit umělecká díla až do 18 hodin. V neděli se mistři černého řemesla pustí do práce v 10 hodin a jejich bušení do žhavého železa skončí úderem 15. hodiny.