/VIDEO/ Více či méně bizarními i pitoreskními kostýmy se v sobotu 4. května večer zaplnil uherskohradišťský klub Mír. Na počest před 10 lety tragicky zemřelého Víti Chromka, vyhlášeného organizátora koncertů kapel, festivalů Buchlovská svíca i Buchlovské hudební léto a majitele agentury VICHR Production, se tam konal ples s názvem Víťa Chromek Interstar.

Bez ladu a skladu Mírový ples v Uherském Hradišti 2024 | Video: Pavel Bohun

Před vstupem do klubu i na obou stranách jeho pódia vítala hosty trefná fotografie Víti Chromka v životní velikosti, která svou autentičností vylekala nejednoho z příchozích. Večer se nesl v duchu nostalgického vzpomínání na Víťu, což prezentovala plechová placka s jeho kresleným portrétem, která zároveň plnila roli vrácenky.

Zbožné přání na kšiltovce

Hlavními hosty večera byli nejenom Michal Kaščák s kapelou Bez ladu a skladu, ale také další z Víťových kamarádů, herec a recesista Petr Čtvrtníček. Ten, spolu s Davidem Ondrou po úvodní skladbě slovenské kapely zahájil ples ve vyzdobeném sále Míru. „Na posledním plese Míru jsem tu byl před dvaceti lety. Tehdy jsem přišel na pérovacích botách. Do půlnoci jsem byl za vyšší princip. Od půl noci ve stejném kostýmu už jsem ale byl za Už zase skáču přes kaluže. Dnes jdu za zbožné přání, které mám napsáno na kšiltovce - Make Babiš Slovak Again,“ řekl Deníku Petr Čtvrtníček.

Pivní radovánky v Jarošově: Zaklonil hlavu a tuplák vyprázdnil za 13.87 vteřiny

Zdravice ze záhrobí

Pak předal slovo Davidu Ondrovi, který měl na starosti úvodní řeč. „Do mě vstoupil Víťa Chromek ze záhrobí a poprosil mě, abych pronesl tuto zdravici. Začíná další jubilejní ples vesmíru a já už nejsem mezi vámi. Měl jsem šťastnou povahu. Když jsem byl střízlivý pořád jsem se usmíval, když jsem byl opilý, tak jsem se pro změnu pořád smál. Byl jsem vizionář, nebál jsem se organizovat velkolepé akce se slavnými hosty a nejistým výsledkem, které naštěstí většinou dopadly dobře. Ať už jsem organizoval nejrůznější podniky, nebo zpíval v kapelách, byl jsem od vás vždy o krok dopředu a můžu s klidem říct, že vám, mí kamarádi, to vůbec nevadilo, spíše naopak, mít mě před sebou dávalo smysl. Až najednou, před deseti lety, se ke mně štěstí obrátilo zády a nade mnou se zavřela voda. Dnes už vás jenom pozoruji,“ čte David Ondra věty, které publikum střídavě nutí k salvám smíchu.

Tornádo Víťa

„Není jasné,“ pokračuje David Ondra, zda Víťa mým prostřednictvím promlouvá z nebe, určitě jej chtělo i peklo. Já osobně se domnívám, že jsem se proměnil ve vichr. Vždycky, když někde uletí střecha, nebo vítr sfoukne kamion ze silnice, říkám si, jsem to já, Víťa.

V roce 2022 to tornádo u Břeclavi, to jsem musel být já. Zpíval jsem si Jede šohaj z Vídňa, ale pak mi v Hodoníně došly síly, zastavil jsem se v nějakém vinném sklepě a začal V Hodoníně za vojáčka mňa brali, tak třeba příště dorazím až do Hradiště,“ dodává David Ondra.

Impuls k Pohodě

Ke vzpomínkám na Víťu Chromka se mezi jednotlivými skladbami přidává i Michal Kaščák. „Můžu se pochlubit, že jsme byli s Víťou, Petrem Čtvrtníčkem i tady s Davidem Ondrou členy Mírového sboru, a to hned tak někdo říct nemůže,“ usmívá se.

Připomněl i to, že si Víťovi posteskl, jak po revoluci v naší republice vyrostly hudební kluby a na Slovensku fitcentra. „No a Víťa mě tehdy vybídl, proč s tím něco neudělám. Pro mě to byl posléze impulz k založení festivalu Pohoda v Trenčíně, který od té doby organizuji dodnes,“ řekl Michal Kaščák.

Pestrá krojová podívaná v Dolním Němčí: Hodová sezona začala

Bez ladu a skladu ve finále svého mírového koncertu zahráli mimo jiné také své nestárnoucí hity Udavač rytmu a Pište Všetci Modrým Perom. Petr Čtvrtníček pak svou kšiltovku s nápisem v angličtině věnoval Michalovi Kaščákovi. Ten situaci glosoval: „Je to krásný dar, uznávám, ale zasloužili jste si to. Když jsme chtěli udržet tu federaci a vy ne, tak jsme vám za trest poslali Babiše a No Name.“

Na pódiu pak slovenské undergroundisty vystřídala kapela Komorous. Mezitím David Ondra vylosoval tombolu a závěr na Míru obstarali dýdžejové.