Hosty akce Studentského Velehradu byli Tomáš Halík i populární herečka

FOTOGALERIE / Až o 700 studentů vysokých škol z českých, moravských a slezských univerzit, středoškoláků, ale také mladých pracujících lidí ve věku od 18 do 30 let, a to bez ohledu na vyznání se o uplynulém víkendu rozrostl Velehrad.

Konala se tam totiž 14. ročník čtyřdenní akce s názvem Studentský Velehrad a mezi hosty se objevili také například profesor Filozofické fakulty UK, farář pražské Akademické farnosti a prezidentem České křesťanské akademie Tomáš Halík nebo populární herečka Andrea Růžičková, více známá pod svým rodným příjmením Kerestešová. „Pro letošní ročník Studentského Velehradu jsme vybrali téma: Je to na Tobě, doprovázené mottem A. de Saint-Exupéryho, Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost,“ uvedla mluvčí Studentského Velehradu 2018 Jana Havlíčková. ČTĚTE TAKÉ: Na Buchlově se prohýbaly stoly pod vínem, sešlo se na pět set vzorků S velkým zájmem se podle jejích slov setkaly přednášky Tomáše Halíka, Marka Orgo Váchy, manželů Lokajových a Ptáčníkových, nebo panelová diskuze, kterou moderovala Marie Nováková. O zajímavé povídání s mladými se postarala slovenská herečka Andrea Růžičková, herec brněnského Divadla Husa na provázku Jaroslav Tomáš a český písničkář, zpěvák, kytarista, pianista a bavič Pavel Helan. „V době panelové diskuze jsem byla na Velehradě teprve tři hodiny. Ale v sobotu a v neděli jsem si nenechala ujít zajímavý program Studentského Velehradu. Poprvé jsem byla v poutní obci před pěti lety na Dnech lidí dobré vůle. Nyní jsem tu s manželem Mikolášem a synem Tobiáškem, kterému bude v srpnu rok,“ svěřila se herečka. Nevšednímu zájmu mladých se podle mluvčí těšily dva koncerty cimbálové muziky Stojanova gymnázia Velehrad, v areálu velehradské školy pak koncert americké kapely Divine Attraction, která je už rok v Evropě na evangelizační cestě. Studentský Velehrad je pořádán na Velehradě každé dva roky, a to od roku 1992. Jeho organizace je v rukou týmu dobrovolníků složeného z řad studentů i pracujících pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí České republiky. Ti přes dvacet let nabízejí mladým lidem nejen prostor k duchovnímu růstu, ale také impulzy k diskuzím, rozšíření obzorů a k aktivnímu využití volného času. ČTĚTE TAKÉ: Gastrofest přilákal do Brodu tisíce lidí na burgery nebo mix červů

Autor: Zdeněk Skalička