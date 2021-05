Provozovatelé se chystají na otevření venkovních zahrádek a podle vývoje pandemie i vnitřních částí restaurací. Zahrádky dostanou zelenou, pokud počet nakažených spadne pod 75 na 100 tisíc obyvatel.

Optimistické scénáře mluví o druhé polovině května. Čeká milovníky piva a hospodské stravy výrazné zdražení? Podle odborníků až o dvacet procent.

Prostý lid zastává názor, že ke zvýšení cen dojde a mnohde už došlo.

„Ti, co prodávali přes okýnka, už mají ceny vyšší. Aspoň o pětikačku. Teď jsem platil za pivo třicet devět korun,“ všiml si Ondřej Vaněk ze Zlína.

Myslí si, že hospodští už dál s cenami moc nahoru jít nemůžou, protože zákazníky potřebují. „Hodně podniků zanikne a ty ostatní získaly podpory, nějaký velký skok si nebudou ani chtít dovolit,“ dodal.

„Nevím, jak využili hospodští dotace a jak na tom jsou. Ale určitě zdraží a opravdu asi hodně. Při tvorbě cen budou muset hledět kolem a sledovat blízkou konkurenci. Lákavější bude restaurace s nižšími cenami,“ myslí si Jana Šťastná.

Do hospody s testem? Nikdy

Otázkou pro ni zůstává, zda se lidé do restaurací pohrnou.

„Nevím, jestli budou vůbec ochotní chodit do hospod, když bude nutné se tam testovat a vyplňovat nějaké dotazníky. Já teda určitě ne, pro mě to tím pádem skončilo,“ dodala Vsetíňanka.

Provozní restaurací žijí v nejistotě. Datum otevření si netroufnou odhadnout, v tom zda budou či nebudou zdražovat, mají jasno. Deníku podobně odpověděli, že buď vůbec, nebo ceny upraví „jen kosmeticky“.

„U nás se určitě cena piva ani jídel nezvedne a zůstane stejná, jako vloni. Nebudeme zdražovat. Ani teď, ani v průběhu roku,“ potvrdila provozní vyhlášené zlínské restaurace Canada Pub Alena Bližňáková.

Zaměstnanci čekají jen na povolení.

„Zahrádku připravíme během dvou dní, povoláme personál, který už se moc těší a jedem na to. Ale myslím si, že sedmnáctého nás nepustí a bude to až koncem května,“ dodala.

Nechtějí ždímat hosty

Vývojem cen si není zcela jistý provozní uherskohradišťského Cafe bar La Rosco.

„Neplánuju žádné zdražení, a pokud, tak jen kosmeticky. Vše se bude odvíjet od nákladových cen. Přemýšlel jsem, že bych ceny napálil, v létě bychom z toho na zahrádce vytěžili. Ale načínáme tady desátou sezonu, nechci to udělat a pokazit renomé našeho podniku. Bylo by nemorální takto lidi ždímat,“ svěřil se Pavel Dobeš.

Zároveň vyslovil domněnku, že léto bude silné, lidé budou nadržení na zahrádky a nepůjde poznat, že by na restaurace zanevřeli a oddávali se konzumaci ve svých domovech.

V komplexu hotelů a restaurací ve Velkých Karlovicích by letos návštěvníci také neměli být překvapení ze zvýšených cen. „Neuvažujeme o plošném zdražování, žádné cílené cenové změny nechystáme. Jsme si vědomí, že ekonomická situace pro mnoho lidí není jednoduchá,“ uvedla za Resort Valachy mluvčí Martina Žáčková.

Problém vesnických hospůdek

Nejošemetnější je změna ceny směrem nahoru u piva i lihovin v malých vesnických hospůdkách.

„Kdybych najednou skokově zdražil, tak by mě štamgasti utloukli. Na dědině to není tak jednoduché. Na každé zvednutí cen brblají. Pak si zvyknou a nakonec na čepované přijdou. Ale kdybych to přehnal, možná by sedli do garáže s lahváčem a to by byl konec hospod na vesnicích,“ míní provozní Staré hospody v Pržně na Vsetínsku Daniel Trčálek.

Pandemie mu ztížila placení nájmu, proto bude muset k nepatrnému zdražení sáhnout.

„Desítku zvednu o korunu, dvanáctku nechám asi tak. Do konce roku musím splácet dlužný nájem za rok, tak snad to trochu pomůže. Nebo dám do šenku pokladničku na dobrovolný příspěvek na nájem,“ směje se dlouholetý provozní.

Dohánění ztracených tržeb

Z předpokladu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyplývá, že hospody a restaurace u nás chystají zdražení až o dvacet procent.

„Budou se snažit dohnat ztracené tržby. Zároveň se budou snažit využít euforie natěšených zákazníků a jejich ochoty utrácet více než dříve i z důvodu jisté sounáležitosti s podnikateli v gastronomii. Ti patří v důsledku pandemických opatření k nejhůře zasaženým,“ reagoval ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

„Na druhou stranu pandemie Čechy naučila například oblíbené pivo konzumovat doma, takže je otázka, zda budou ochotní vyšší ceny tolerovat i po odeznění prvotní euforie z otevření hospod,“ uzavřel ekonom.