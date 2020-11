„Musíme být připraveni celoročně, proto kontinuálně přecházíme z letní sezóny na zimní. Probíhá pouze příprava techniky, která obnáší přezutí vozidel na zimní pneumatiky, na podzim děláme technické prohlídky u sněžných skútrů a čtyřkolek, některé opravujeme, pokud je to třeba,“ uvedl náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský.

„Finišujeme se stavbou nové stanice Horské služby na Gruni, kterou bychom měli kolaudovat hned počátkem prosince. Po letní sezóně dovybavujeme záchranný a zdravotní materiál,“ upřesnil.

Největší nápor turistů se dá předpokládat především v době mezi vánočními svátky. „Návštěvníci hor by neměli podceňovat Beskydy. Je třeba mít potřebnou výzbroj a výstroj k danému ročnímu období. Dále dodržovat pravidla pohybu na horách a lyžařských tratích,“ popsal Jaškovský s tím, že neméně důležité je také připravit si časový rozvrh túry tak, aby se vraceli, pokud možno, za denního světla. „Vždycky by s sebou měli mít nabitý mobilní telefon. Ideální pak je, když si do smartphonu nainstalují aplikaci záchranka, která může hodně pomoct, pokud se dostanou do nesnází,“ poznamenal náčelník Horské služby Beskydy.

Zdroj: Deník/Jakub Pryček

A co říká tomu, že se turistika stala v posledních letech ohromným boomem? „Vysoká návštěvnost hor nám nevadí. Důležitější je, aby se návštěvníci hor chovali zodpovědně. Když budou dodržovat pravidla, konzumovat alkohol s mírou, mít dobré oblečení, pokud možno náhradní spodní vrstvu a funkční mobil, pak je naprosto v pořádku, že chodí na hory takové množství lidí. Je dobře, že se chtějí hýbat na čerstvém vzduchu,“ konstatoval Jaškovský.

V zimním období pak záchranáři Horské služby nejčastěji řeší úrazy lyžařů a snowboardistů. „Jedná se o poranění dolních a horních končetin a hlavy. Nejzávažnější úrazy se stávají při srážkách lyžařů a při nárazech do překážky, jakými jsou kupříkladu stromy,“ přiblížil Jaškovský.

A jak je to s lavinovým nebezpečím? „V Česku máme dvě lavinové oblasti, kde padají laviny každoročně. Jsou to Krkonoše a Jeseníky. V těchto oblastech se vydává pravidelně lavinový stav a předpověď. V ostatních českých horách, tedy i v Beskydech, se stává, že po vytrvalejším sněžení může dojít k pádu lavin a sesuvům sněhu. Proto na webu Horské služby Beskydy vydáváme varování. Lyžaři a snowboardisté ve volném terénu by tehdy měli mít lavinovou výzbroj,“ zdůraznil Jaškovský.