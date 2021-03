ROZHOVOR/ Do čela obce jej zvolili před jedenácti lety a letos je ve funkci starosty už třetí volební období. Jednapadesátiletý Lumír Kreisl přiznává, že do komunální politiky šel ve svých čtyřiceti proto, aby v obci „rozhýbal“ ledy a vedení radnice výrazně posunul do dotačně „gramotnější“ podoby.

Horní Němčí v únoru 2021. Starosta Lumír Kreisl | Foto: Deník / Jan Karásek

Co vás motivovalo, a jaké jste měl při nástupu do funkce starosty před lety představy?

Převážně jsem do toho šel kvůli nespokojenosti s bývalým vedením obce. Když bylo možné využít jednoduše různých dotačních titulů, pro obce pravidelně vypisovaných, tak se u nás nic nedělo. I když jsem se do Horního Němčí přiženil, netrvalo dlouho a já si k tomuto místu vytvořil pouto. Koneckonců kde najdete obec s tak krásnou přírodou jako je u nás v Horním Němčí? A přesně proto jsem chtěl naší obci pomoci vzkvétat a rozvíjet ji dle potřeb našich občanů. Postupně se já i kolegové v zastupitelstvu snažíme plnit vše, co bylo od nás přislíbeno. Myslím totiž, že by nemělo zůstávat jen u slibů, tak jak je to v dnešní době od našich politiků běžné…