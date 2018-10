Holubyho chatu na Velké Javořině otevřeli. Po 46 dnech. Má novou správkyni

Konec dohadů, spekulací a pochybností o další budoucnosti populární Holubyho chaty na Velké Javořině učinilo její znovuotevření po 46 dnech o druhém říjnovém pátku.

Holubyho chata. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zuzana Černá

Deník zjistil, že se majiteli objektu, firmě ARS TECHNOLOGY s.r.o. Bratislava, podařilo najít nového nájemce ještě před začátkem zimní sezony.

Tuto zprávu považují za dobrou a oceňují ji zejména turisté a lidé z okolí nejvyššího vrcholu Bílých Karpat na moravsko – slovenském pomezí.

„Pro nás je to hodně důležitá informace. Teď na podzim míří kroky místních na Javořinu po červené i po zelené turistické značce. Je to místo, kde se může člověk po dobrém výšlapu občerstvit. Určitě to na vrcholu scházelo,“ řekla Deníku Barbora Macková z informačního centra ve Strání.

Ta z informačního centra v uplynulých týdnech posílala na Javořinu turisty nerada, právě kvůli zavřené Holubyho chatě.

„Před nedávnem přijeli turisté z Teplic, aby podpořili výšlapem na Javořinu myšlenku československé státnosti, když slaví sto let od svého založení. Mě úplně mrzelo, že jsem jim musela bohužel říct, že na vrcholu nedostanou ani razítko a nedají si ani pivo,“ konstatovala Barbora Macková.

O den premiérového znovuotevření chaty se na javořinský vrchol vydal i manželský pár z Olomouce.

„Jsme tu poprvé, vydali jsme se na túru z Kamenné boudy. Vůbec jsme netušili, že by chata mohla být zavřená. To by bylo nepříjemné,“ nechali se slyšet Zdeněk s Mirkou z Hané.

Novou provozní Holubyho chaty se stala Martina Duffalová z nedaleké Lubiny, která poměry kolem objektu velmi dobře zná.

„Mysleli jsme, že chatu otevřeme o něco dřív. Víme, že je to pro spoustu lidi nejen z okolí srdeční záležitost,“ naznačila šéfka chaty, které je aktuálně otevřena pro veřejnost denně od 11 do 19 hodin.

Majitelé zařízení nezaháleli ani v době uzavírky.

„V době jejího zavření probíhal úklid po předchozím nájemci, sanitární práce a také administrativní povinnosti nového provozovatele, který už má smlouvu. Aktuálně probíhá výběr zaměstnanců a uzavírání pracovních smluv,“ vysvětloval jednatel bratislavské firmy Robert Oravec.

První den po znovuotevření si návštěvníci mohli dát jen pečenou klobásu. Na víkend už byla nabídka pestřejší. Podle vedoucí bude jídelníček v dohledné době rozšířený hlavně z místních specialit.

„Chceme na chatě vařit hlavně krajová jídla, jako jsou halušky, domácí šulance, kyselica nebo třeba česnečku. Na víkendy plánujeme posílit kuchyň a nabídnout lidem ještě větší výběr. Zákazník může platit, tak, jak byl zvyklý. V eurech i v českých korunách. Plánujeme zavést terminál, aby se dalo platit také kartou. Chceme být také o něco levnější než bývalý nájemce a postupně vylepšovat služby,“ prozradila Martina Duffalová, která má za sebou se svým týmem první ostrý víkend.

„Byl docela náročný a hlavně hektický, návštěvnost byla poměrně slušná. Věříme, že lidi budou chodit. Na druhou stranu jsme se přesvědčili, že máme pořád ještě na čem pracovat,“ dodala.

Holubyho chata se nachází v katastru slovenské obce Lubina. Také její starosta Martin Beňatinský otevření chaty uvítal.

„Pro nás je velmi důležité, že byla chata znovu otevřená. Není ohroženo tradiční silvestrovské setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině. Také se můžeme v klidu připravovat na Javořinské slavnosti. Věříme, že spolupráce s novým nájemcem bude na velmi dobré úrovni. Dosavadní jednání tomu nasvědčují,“ sdělil Deníku Martin Beňatinský.

Majitelé objektu mají v plánu postupné vylepšování služeb pro turisty.

„Náš první cíl byl otevření chaty s novým provozovatelem. Střednědobý cíl je rekonstrukce sociálního zařízení a zkrášlení chaty z venku. Výhledově bychom chtěli také přebudovat ubytovací část,“ prozradil Robert Oravec.

Základní kámen Holubyho chaty byl položen 8. července 1923. Už o rok a čtvrt později by se její stavba dokončila. Za dva roky, koncem roku 1926, ale vyhořela. Zcela nové chaty se dočkal vrchol Bílých Karpat už o čtyři roky později. Chata fungovala i v době druhé světové války, kdy přes ni i vrchol převáděly partyzánské spojky stovky běženců z protektorátu Čechy a Morava do zahraničního odboje.

Předposlední rekonstrukci objekt absolvoval v 70. letech minulého století. Tu poslední zahájili v roce 2009. Ta ale zůstala na půli cesty. Její úplné dokončení je zatím v nedohlednu.