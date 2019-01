Uherské Hradiště /FOTO/ – Kulatiny oslavil v uherskohradišťské Redutě divadelní soubor Karla Hoffmanna. Číše tam, jako připomínku deseti let trvání ansámblu, zvedli členové souboru spolu se svými fanoušky v sobotu 13. února.

Slavnost sestávala z ukázek divadelních představení, která Hoffmannův soubor za svou éru odehrál, i ze společného posezení u vína a pochutin. Léta existence Hoffmannova divadla jsou protkána desítkami představení, jejichž náplň tvoří dramata, komedie, pohádky i muzikály. „Všechny kusy, které jsme odehráli, mám stejně rád. Pokud se ale ptáte na ty nejkomplikovanější a nejnáročnější, pak mi na mysli vyvstane například muzikál Vrabčák, který vyletěl do nebe. Ten byl na nazkoušení velmi náročný,“ podotkl principál souboru Karel Hoffmann. Do jeho mysli se ale výrazně zapsala i pohádka o doktoru Bebíčkovi. „Dodnes mám pocit, že nám toto představení moc nesedělo, a tak jsme šli brzy od něho. Naopak, milujeme představení Světáci, na které ale nechodilo moc lidí, protože tematicky možná příliš nezapadlo do současnosti,“ dodal Hoffman. O svých záměrech ale příliš mluvit nechtěl. „Jistě připravíme nové tituly. Já bych ale nechtěl zatím víc prozrazovat. Jsem totiž hodně pověrčivý a tak by se některé z mých plánů nemusely vyplnit,“ vysvětlil Karel Hoffmann. Jeho divadlo brázdí v současné době města a obce České republiky například s představeními Limonádový Joe a pohádkou plnou písniček Ať žijí duchové.