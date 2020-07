V letošním koronavirovém roce jsou Ženáčské hody trošku jiné. O pořádání hodů se rozhodlo až asi dva měsíce před termínem, který je na svátek Jakuba - poslední víkend v červenci. Slavnostní zapálení Ženáčských hodů bylo v sobotu, kdy mužský pěvecký sbor postavil u Obecního úřadu májku.

„Čekalo se na vývoj pandemie, o pořádání jsme rozhodli po uvolňování vládních opatření,“ prozradil jeden z hlavních organizátorů Petr Radoch.

V neděli ráno byla v kostele svatého Jakuba staršího slavnostní mše svatá. Jak bývá ve Lhotě zvykem, tak někteří účastníci šli na hodovou mši v kroji. Po zpřísnění koronavirových opatření museli mít všichni v kostele znovu roušky. V neděli ráno ukazoval teploměr k pětadvaceti stupňům.

„V tomto počasí není pohodlný ani kroj. Ještě když si budou muset lidi nasadit roušky, tak nevím, jestli nebudou v kostele odpadávat,“ řekl před mší do kamery České televize lhotský farář Miroslav Reif.

Alena Skřenková si myslí, že mše svatá se dá absolvovat i v rouškách. „Je to prostě vládní nařízení, které se musí dodržovat. Pokud sedíte v lavici, tak to není nic hrozného, dá se to zvládnout i v takovém horku,“ říká.

Podobně mluvil také starosta obce Roman Tuháček. „Náročnější to bylo, už samotný kroj vás dostatečně hřeje, ale dá se to vydržet. Zdraví je na prvním místě,“ nechal se slyšet první muž obce.

Kvůli rouškám se rosí brýle

Na mši svaté nakonec nikdo neodpadl, ale horké letní počasí a roušky přece jenom způsobily menší komplikace. „Mše svatá byla náročnější, roušky jsou rušivý element. Rosí se brýle, mně dokonce spadly,“ posteskl si lhotský farář.

Odpoledne se Lhoťané sešli před Obecním úřadem. Starosta mimo jiné řekl početnému publiku. „Shromažďovat se zatím můžeme, tak tancujme, zpívajme a slivovicu si ulejme. Nařízení vlády dodržujme a důkladně dezinfikujme.“

Poté se početní průvod krojovaných vydal přes celou obec na hřiště SK, kde byl připraven program, ve kterém se představily místní soubory.

Slovácké hody s právem se v Ostrožské Lhotě pořádají každý lichý rok, poprvé je uspořádali v roce 1956. V posledních letech pořádá hody Slovácký krúžek Háječek za podpory obce Ostrožská Lhota.

Ženáčské hody se v Ostrožské Lhotě pořádají od roku 2006. Myšlenka přišla od Ludmily Dominikové, její manžel Miroslav potom oslovil další podobně naladěné Lhoťany. V roce 2020 se Ženáčské hody uskutečnily v Ostrožské Lhotě po osmé.