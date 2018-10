Hody v Mistřicích se obešli bez stárků, zato s 21 páry

Ačkoliv se letos nenašel ani jeden pár, který žádal v Mistřicích za hodovou chasu tamního starostu o právo, o tradice se v malé obci na severu Slovácka nemusejí obávat. Početná chasa jednadvaceti párů se téměř nevměstnala před místní obecní úřad, před nímž také všechny páry předvedli nacvičené pásmo tanečků.

„Jdu v kroji po desáté a zažil jsem teprve podruhé, že by se nenašli ani mladší ani starší stárci. U nás by chtěli jít kluci, ale holky moc nechtějí nebo to mají doma zakázané,“ litoval hodů bez vedoucích párů čtyřiadvacetiletý Marek Špičák.

Právě on byl minulý rok mladším stárkem společně se svojí sestrou. Tentokrát se v chase objevil s bývalou stárkou Kunovic.

„Tam chodím v chase pravidelně a do Mistřic jsem zamířila letos poprvé. Kdybych měla porovnat obojí hody, tak tady je spíš vesnická atmosféra, nicméně v Kunovicích se mi to libí o něco víc. Je to holt rodná obec,“ prozradila dvacetiletá Babeta Čápková.

Společně s dalšími jednadvaceti páry pak přebrali na obecním úřadě od starosty Mistřic Vladimíra Sedláčka právo, aby chvíli na to vyrazili na tradiční obchůzku obcí.