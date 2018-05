Hody v Dolním Němčí vyšperkoval dlouhý průvod krojovaných

FOTOGALERIE / Nebývalý zájem projevili obyvatelé Dolního Němčí o krojovanou účast v sobotním hodovém průvodu.

Spolu s tamní chasou, dechovou hudbou a členy Národopisného krúžku Dolněmčan pořádně natáhli špalír v čele s mladšími stárky Arnoštem Mikuličkou a Adélou Kročovou i staršími stárky Miroslavem Ježkem a Zdenkou Ježkovou.

Podle odhadů pořadatelů akce dorazilo k obecnímu úřadu více než 130 krojovaných, což bylo na dolněmčanské poměry rekordní číslo.

„Ten počet lidí, kteří se oblékli do krojů a zapojili se do průvodu je nejen pro mě velice příjemným překvapením. Myslím si, že šlo skutečně o účast rekordní. Dříve chodívali v krojích spíše jen krúžkaři, dnes to ale bylo nečekaně velké množství nekrúžkařů,“ řekla Deníku spoluzakladatelka Dolněmčanu a babička starší stárky Marie Ježková.

Ta si pochvalovala celkový průběh obchůzky po obci, včetně zastávky chasy u místního kněze Petra Hofírka, kterého před farou pozvali krojovaní na večerní zábavu a mužský pěvecký sbor Dolněmčané, jehož je farář členem, mu zanotoval: „Vitaj Petře z Říma, dones flašu vína, abychom sa napili, Pána Boha chválili a veselí byli.“

Po více než dvou a půl hodinách putování vesnicí konečně dorazilo kompletní procesí před místní radnici.

„Bylo to tento rok hektické, ale dneska je to nádhera, takže to stojí za to, ty starosti. Na hodách buďte k rodičom milí, když vás tak krásně vystrojili. Chaso, hody sú vaše,“ povolil pořádání hodů dolněmčanský starosta František Hajdůch.

Večer pokračoval hodový program taneční zábavou v kulturním domě. Tam chasa vystoupila s cimbálovou muzikou Šáteček. K tanci a poslechu vyhrávala cimbálová muzika Rubáš a dechová hudba Dolněmčanka.