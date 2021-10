Na náměstí Velké Moravy pak hodařům vyhrávaly do tance Staroměstská kapela a cimbálová muzika Bálešáci.

„Vedeme vám celú chasu sem k radnici, protože chceme zachovat hodovou tradici. Jak je u nás dobrým zvykem, chodíme o tomto víkendu s právem od domu k domu, podáváme dobré vínko k tomu, všeckých na hodovú zábavu zveme a večer pod právem tancujeme…Tak vás starosto prosím, máte dnes premiéru, povolte nám ty hody, ať vás to nestojí kariéru,“ těmito slovy žádal v sobotu 2. října starší stárek Ondřej Bazala starostu Starého Města Kamila Psotku o povolení uspořádat hody s právem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.