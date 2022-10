Procesí pak zamířilo zpět do sálu kulturního domu, kde odpoledne pokračovalo vystoupením dětí, jehož choreografii vymyslela a nazkoušela Renata Vyoralová za asistence Aleny Buchtové. „Psala jsem to při cestě letadlem z Turecka. Chtěla jsem, aby tam byly prvky Luhačovského Zálesí, kam etnograficky Zlámanec patří. Letos jsou ty hody jiné v tom, že jsou s právem, bez stárků a pod taktovkou dětí, které starostu o právo žádaly. Dospělých je málo a děcka se na to těšily, chtěly jít v krojích v doprovodu rodičů. Jsem přesvědčena, že je vychováme až do věku, kdy už budou dospělou součástí hodové chasy. Bylo by nám líto, kdyby hody nebyly,“ poznamenala Renata Vyoralová.

S tím souhlasí i její tatínek, velký podporovatel folkloru, Josef Říha. „Aby nevymizela tradice, musí se začínat od malička,“ řekl Deníku.

Hody ve Zlámanci vyvrcholily večerní hodovou zábavou.