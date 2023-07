Tradiční Slovácké hody s právem se v Ostrožské Lhotě uskutečnily už po osmadvacáté. Hlavní hodový den byla neděle 23. července. Ráno se konala hodová bohoslužba v kostele svatého Jakuba staršího. Po mši zahrál u kostela lhotský dechový soubor Fašank band a zatancovala chasa.

Hody, milé hody. V Ostrožské Lhotě je slavili už po osmadvacáté | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Odpoledne si chasa vyzvedla právo u starosty obce Romana Tuháčka. Poté vyrazil průvod za doprovodu dechové hudby Blatnička na hřiště. V čele šestnáctičlenné chasy šel stárek Václav Kuban se stárkou Monikou Valčuhovou. Na hřišti následovalo Nové taneční vystoupení lhotské chasy za doprovodu cimbálové muziky Včelaran.

„Začali jsme lhotské tance, pak bílovické, straňanské a nakonec hlucké,“ představila taneční pásmo stárka Monika Valčuhová a prozradila taneční učitele.

„Hlavní byla Týna Machová, která s námi nacvičila lhotské a bílovické tance. Markétka Hrdinová nacvičila hlucké tance a Johanka Drgáčová straňanské.“

Semafor smrti sochař Tománek instaloval před Galerii Slováckého muzea

Vystoupení tleskalo na lhotském hřišti, odhadem, přes pět stovek nadšených diváků. Spokojený byl také stárek Václav Kuban.

„Za mě to bylo výborné. Organizačně jsme, až na malé chybičky, všechno zvládli. Lidi byli perfektní, nikdo nic nezkazil. Drobné chybička jsou vždycky. Hody už jsem tančil, ale stárek jsem byl poprvé. Měl jsem strašně moc povinností, třeba v sobotu jsem zábavu na hřišti úplně vypustil. Nechtěl jsem chodit v neděli s kocovinou. Připravovali jsme se na stárka i doma. Máme na baráku novou fasádu, všechno se opravilo, naši si mákli, ale stejně by to musely opravit,“ povídá lhotský stárek.

Lhotské chase udělil právo k uspořádání hodů starosta Roman Tuháček. První muž Ostrožské Lhoty podpořil chasu, šel s celou rodinou v kroji a z tanečního pásma byl nadšený.

Dětem z příměstského tábora ležela u nohou metropole Slovácka

„Viděli jsme od chasy nové pásmo, které bylo hodně pestré, působivé. Moc se mně to líbilo. Velice moc děkuji stárkům jejich rodičům a celé chase za uspořádaní těchto hodů. Není to jednoduché, to nacvičování a scházení je na tři čtyři měsíce. Klobouk dolů před chasou. Myslím, že parta letošních hodařů zapůsobila velmi dobře. Jsem z letošních hodů nadmíru spokojený. Doufám a věřím, že tato nádherná tradice se udrží i do dalších let.“

Slovácké hody s právem se v Ostrožské Lhotě pořádají každý lichý rok, poprvé je uspořádali v roce 1956. V letošním roce tančilo 16 krojovaných dvojic. Rekordní účast krojovaných je z roku 2009 – tehdy bylo v průvodu 38 párů.