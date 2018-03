Kostkovice zmizí, úplná uzavírka ale obyvatele Zlechova naštvala

FOTOGALERIE / Nemohou se dostat ke svým domům, když chtějí jet na druhý konec obce, musí absolvovat několikakilometrovou objížďku. Obyvatele Zlechova naplno zasáhly komplikace, které přinesla oprava průtahu obcí.

Na podobné komplikace se musí připravit ale i v Traplicích, kde úplná uzavírka začne po Velikonocích. Menší „zlo“ přinese třetí velká akce, kterou si na letošní rok na Slovácku naplánovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) oprava mostu v Pitíně.

„Bydlím na začátku Zlechova, takže se domů sice dostanu, když ale chceme do školky nebo do obchodu, musíme to celé objet, nebo jít pěšky. S malými dětmi je to nepříjemné. A to jsou na tom lidé mnohem hůř, někteří musí parkovat stovky metrů od svých domů. A to si neumím představit, co to znamená pro starší lidi, kteří chtějí jít třeba do kostela. Je to špatně vymyšlené,“ zlobí se Michal Andrýsek.

CELÝ ČLÁNEK najdete ve ČTVRTEČNÍM TIŠTĚNÉM vydání Slováckého deníku 29. března