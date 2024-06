„Hýlom, hýlom, počúvajte," pozdravil starosta Hluku dav čekajících lidí. Veršovaným projevem je pak seznámil s náročnou, a nákladnou rekonstrukcí dominanty města.

„Přivítal i vzácného hosta - dceru spisovatele Františka Kožíka Alenu Kožíkovou. Ta zavzpomínala na svého tatínka, který se tam často a rád vracel, a že měl Hluk rád, dokázal i v románu Na dolinách svítá, jehož děj situoval právě do těchto míst, a nejenže zpopularizoval hluckou tvrz, ale dokonce ji i zachránil budoucím generacím,“ řekl Ludvík Lečbych.

Pak podle jeho slov přišlo požehnání od hluckého faráře a přestřižení slavnostní pásky.

„Těžká vrata se otevřela a proudy návštěvníků vešly na nádvoří, kde je uvítala místní krojovaná mládež. Nikoliv však chlebem a solí, ale pěkně, po našem – vdolečky a štamprlí slivovice. Mluvil jsem i s několika pamětníky, kteří s nostalgií vzpomínali na toto místo, a pronesli, že se sice ztratil jeho génius loci, ale pokrok nelze zastavit. Pochválili třeba výtah do prvního patra, jenž umožní vstup také imobilním spoluobčanům,“ dodal Ludvík Lečbych.

Celkově bylo při rekonstrukci proinvestováno 90 milionů korun.

„Dotace z toho činila pět milionů z Operačního programu životního prostředí a 20 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Největších změn doznal sklep, kde jsou kromě sociálního zařízení umístěny všechny použité technologie - větrání, rekuperace, klimatizace,“ doplnil starosta Hluku.

Opravy trvaly od června roku 2022 do letošního května. Dvacetimilionovým úvěrem se kvůli nim musela hlucká radnice zadlužit, zbytek peněz radnice doplnila z městského rozpočtu.

Hlucká tvrz leží ve středu městečka na pravém břehu potoka Okluky. Je zmiňována v darovací smlouvě z roku 1303. Byla v držení drobné šlechty: od roku 1460 Zástřizlové, pak páni z Kunovic a od roku 1625 náleží Lichtensteinům až do 20. let 20. století. Poté byla tvrz v majetku obce.

Od 60. let 20. století, kdy byla opravena, slouží jako kulturní středisko města. Přímo z nádvoří se vchází do obřadní síně, zámecké kavárny, městské knihovny, informačního centra, do věže a ke schodišti do prvního patra, kde jsou v provozu dva sály pro pořádání různých společenských nebo i soukromých akcí. Do přízemí přesunuli muzeum. Pod tvrzí se nachází dva sklepy.