Neplánované potíže zkomplikovaly dokončení generální rekonstrukce 700 let staré tvrze v městečku Hluk. Zatímco zpočátku podle starosty Davida Hájka zpomalil stavební práce archeologický průzkum, později se o potíže postaralo statické zajištění krovů tvrze. Nevydrželo totiž stavební zátěž a začaly se rozjíždět pozednice.

Oprava hlucké tvrze 2023 | Video: Pavel Bohun

„Bylo potřeba opravit krovy podle statikova řešení - pozednice se musely stáhnout železnými pláty k sobě. A co se střechy týká, ještě před začátkem stavby jsme u některých trámů likvidovali červotoče. Teď už je dřevo zdravé a drží,“ prozradil Deníku starosta Hluku David Hájek.

V rámci rekonstrukce tvrze zbývá dodělat přízemí. „Jde o kuchyň, na dodání gastro technologie máme vysoutěženého dodavatele, a obřadní síň, kde už nám chybí dokončit jen podlahy,“ naznačil Hájek aktuální stav prací v interiéru.

OBRAZEM: Hlucká tvrz vydala další poklady, výrobky z kovu i středověkou keramiku

Původní odhad konečné ceny byl správný. „Opravdu se budeme točit okolo 80 milionů korun. V obřadní síni by se už v březnu mohly začít konat obřady. Kuchyň s restaurací budeme dodělávat až do května tak, abychom 1. června mohli tvrz pro veřejnost otevřít. Novou fasádu a větší opravu střechy pak plánujeme během dalších dvou let,“ upřesnil David Hájek.

Hlavní změny v rámci generální rekonstrukce památky se po šedesáti letech týkaly technologie vytápění, výměny oken, dveří, bezbariérového přístupu - výtahu, jiných dispozic vnitřních prostor, nových podlah, včetně sociálních zařízení, sálu, kuchyně, kotelny, veškerých rozvodů, elektřiny, topení, vody, odpadů, studny i nádvoří.

Příběhy Československých legionářů oživil památník v Ostrožské Lhotě

Využití tvrze má být podle starosty stejné jako před rekonstrukcí. „Cílem je mít tvrz opravenou, provozuschopnou a na desítky let v podobě, na niž budou obyvatelé Hluku pyšní,“ naznačil starosta.

Ke stavebním úpravám historické stavby se vyjádřil také Ludvík Daněk, jenž v v jejích prostorách často fotografoval. „Když vidím ty debaty na Facebooku kolem oprav tvrze, jak to někteří cupují jako konec historie této památky a podobně, musím říct, že podle mého názoru si tu rekonstrukci po více než šedesáti letech tvrz zasloužila,“ řekl Ludvík Lečbych.

Po Cyrilometodějské stezce se vydali biskup, hejtman, radní i několik starostů

Jako velké pozitivum zdůraznil instalaci výtahu hned u hlavního vchodu. „Pro ty, kdo mají potíže s chůzí, jako momentálně já, jde o veliké plus. Není to necitlivý zásah a vymysleli to dobře. Myslím si, že až tvrz po opravách otevřou, budou lidé spokojeni, včetně těch věčně nespokojených hnidopichů,“ míní Ludvík Lečbych.