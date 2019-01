Uherské Hradiště – Nebezpečným a zákeřným nepřítelem se mohou stát i užitečné předměty. Příkladem jsou reklamní cedule na chodnících v Uherském Hradišti.

Cedule u hradišťské Reduty | Foto: DENÍK/Oleg Kapinus

„Na sklonku minulého pracovního týdne jsem šel kolem Reduty, když vtom jsem uslyšel nářek dítěte. Otočil jsem se a uviděl, jak pod těžkou reklamní cedulí s trojúhelníkovou základnou leží malé dítě. Rodiče ho odtud pracně vyprostili a plačící dítko odnesli pryč,“ svěřil se s nepříjemným zážitkem Jan Sedlář z Březolup.

„Mám obavu, aby tam nedošlo k podobnému neštěstí, jaké známe například z pádů nestabilních fotbalových branek. Ty už mají na svědomí pár životů a to samé se lehce může stát, když reklamní konstrukce spadne na malé děcko.“

Zástupci městské policie se na podnět Slováckého deníku pustili do šetření. V současné době prochází záznamy z kamerového systému, které by měly událost osvětlit.

„Potřebovali bychom znát přesnější časové údaje. Hodně by nám to usnadnilo přiblížení okolností případu. Pokud existují další svědci, uvítáme jejich poznatky,“ podotkl velitel hradišťské městské policie Vlastimil Pauřík. Ten zároveň dodal, že v posledních několika letech nepamatuje událost, při níž by padající reklamní cedule či poutač někoho zranil.

Nepříjemnou zkušenost s poutači na chodníku ovšem má i Jana Rybářová z Uherského Hradiště. „Zhruba před měsícem jsem za velkého větru procházela městem. Když jsem se blížila k jedné z cedulí na chodníku, vítr ji převrátil a hodně mě udeřila do ruky. Měla jsem tam modřinu snad dva týdny. Od té doby kolem těchto reklam obcházím velkým obloukem,“ podotkla Rybářová.

Zástupci hradišťské radnice proto nechtějí nic podcenit. „Reklamní poutač patří hradišťskému Klubu kultury. Přestože nám není známo, že by došlo k pádu poutače na chodce, už jsme ředitele Klubu kultury požádali, aby neprodleně prověřil bezpečnost reklamního poutače, což bylo přislíbeno,“ sdělil mluvčí městského úřadu Jan Pášma.

K situaci, kdy poutač spadne například na dítě, by už nemělo dojít. Ředitel Klubu kultury Antonín Mach chce zajistit, aby cedule byla upevněna do země. „Momentálně hledáme nejvhodnější způsob, jak ji ukotvit. Vybereme z několika řešení to optimální a stabilitu poutače v brzké době zajistíme,“ přislíbil Mach.

Reklamní cedule na chodnících jsou dlouhodobým problémem pro nevidomé a slabozraké. Ti v posledních letech vedení uherskohradišťské radnice několikrát upozorňovali na jejich nevhodné a nebezpečné umístění. Radní po těchto jednáních prověřili, které z poutačů na chodnících jsou povolené a které z nich je nutné přemístit na bezpečnější místo.