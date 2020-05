„Regionální rada ODS se distancuje od hlasování zastupitelů Jana Pijáčka a Stanislava Devátého na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 4.5.2020 ve věci schválení výstavby krajské nemocnice. Svým hlasováním vyjádřili pouze svůj osobní názor, který je v rozporu s politickým názorem ODS,“ uvedl manažer Regionálního sdružení ODS Zlínského kraje Jan Zapletal s tím, že je ODS tudíž nadále nepovažuje za zastupitele reprezentující politické zájmy ODS. Vyzývá je, aby se vzdali svého mandátu zastupitele Zlínského kraje.

„Pro mě osobně to není politická záležitost, ale věcná. Už jsem pro novou nemocnici jednou hlasoval a neměl jsem důvod měnit názor, protože žádné nové argumenty nezazněly. Je mi divné, proč takové prohlášení krajská ODS nevydala po prvním hlasování, ale až teď. Já svůj zastupitelský mandát dokončím,“ řekl Stanislav Devátý, jenž kandidoval do krajského zastupitelstva za ODS jako nezávislý.

Složitější situaci čelí Jan Pijáček, který je členem občanských demokratů a zároveň Radním Zlínského kraje pro řízení dotačních programů, rozvoj venkova a cestovní ruch. Toho Regionální rada zároveň vyzývá, aby zvážil své setrvání v řadách ODS.

„Oni dobře věděli, že názor nezměníme, mandát nesložíme, neodejdeme a svou práci dotáhneme do konce volebního období,“ poznamenal Jan Pijáček.

Pokrok jde ruku v ruce s odvahou

Celá debata o krajské nemocnici podle něj sklouzla do politiky zdržování, což se promítlo do politických kalkulů.

„Dnes je podle mě absolutní prioritou nová nemocnice. No a pokud jsou z minulosti nastavené priority v kraji jinak, tak se musí přeskládat. Musí se posunout v čase. Staré nemocniční baráky jsou už po zenitu, po klinické smrti. Už nemůžeme čekat, tak jako se v této věci čeká od roku 2003, 2013 a pořád. Kdyby se rozhodoval Baťa, postaví nemocnici novou dle své životní filosofie - Pokrok jde ruku v ruce s odvahou, navzdory nepřízni osudu,“ připomíná Jan Pijáček.

A podobně to vnímá i Stanislav Devátý.

„V prostorách současné krajské nemocnice jsem ležel já i moje paní, takže oba víme své. Nejde ale pouze o mou osobní zkušenost, ale také o rozhovory, které jsem vedl s celou řadou lidí z nemocnice. Spousta z nich novou nemocnici chce, jen se to neodvažují říct nahlas. Od začátku tvrdím, že je třeba investovat do stavby nové nemocnice a nenechat to zapouzdřit a čekat, až se něco stane,“ upřesnil Stanislav Devátý.

Krajští občanští demokraté však přesto trvají na tom, že zavazovat rozpočet kraje za současné situace k mnohamiliardovým výdajům je rozpočtově nezodpovědné.

„Cílem ODS je vybudovat nemocnici odpovídající finančním možnostem kraje, protože nelze rezignovat ani na ostatní oblasti života ve Zlínském kraji, jako jsou školství, doprava, kultura, sport, životní prostředí, sociální služby atd.,“ uvádí v prohlášení Jan Zapletal.

Stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun zastupitelé Zlínského kraje odhlasovali v pondělí 4. května odpoledne. Má být vybudována do roku 2025.