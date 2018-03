Hlášení přes web pomáhá bleskově odstraňovat závady, někdy je ale příroda proti

„Nefunguje nám tady veřejné osvětlení.“ „Chodník v naší ulici je rozbitý, nedá se po něm chodit a hrozí úrazy.“ „Větve na stromech v parku jsou polámané, měli byste se na to přijet podívat.“ Takové a podobné vzkazy přijímají dnes a denně ve městech a obcích na Slovácku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Některá z nich k tomu využívají moderní technologii, kdy jim obyvatelé hlásí nejrůznější poruchy přes web.

Například v Kunovicích funguje tato služba už dva a půl roku. Za tu bodu přijali 116 oznámení.

„Díky postřehům lidí můžeme na různé nedostatky mnohem pružněji reagovat. A čím rychleji jsou nedostatky odstraněny, tím lépe pro veřejnost,“ pochvaluje si starosta Kunovic Ivana Majíčková.

Nahlášení závady je jednoduché. Oznamovatel vyplní jednoduchý elektronický formulář a na mapě označí místo. Po nahlášení závady je pak emailem informován, kdo a jak zadaný problém řeší, či kam bylo jeho řešení postoupeno.

Navlas stejně funguje služba i na webu Uherského Hradiště, kde se jmenuje příznačně Zlepši své město.

„Aplikace pro nás znamená výraznou pomoc při správě majetku města a udržování čistoty veřejného prostoru. Děkujeme občanům, že se na nás touto cestou obracejí,“ poznamenal mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Systém prý funguje bezchybně, když se nepovede hned zareagovat okamžitě, není to jeho vina.

„Nahlásila jsem přes web, že nám v půlce Hliníku nefunguje veřejné osvětlení, ale více než týden se nic nedělo,“ postěžovala si Blanka Š, který bydlí v ulici Pplk. Vladimíra Štěrby.

Město problém přiznalo. Na odstranění závady nahlášené 25. února sice začalo pracovat ihned, lokalizace kabelové poruchy však byla i vlivem klimatických podmínek složitá.

„Situace se týkala čtyř ulic – Pplk. Vladimíra Štěrby, Václava Kulíška, Kopánky a Praporce. K vyhledání poruchy muselo být využito techniky od energetické společnosti, konkrétní místo bylo lokalizováno až ve čtvrtek 1. března. Vzhledem k přetrvávajícím klimatickým podmínkám nemohly být práce zahájeny ihned, takže závada byla odstraněna až v úterý 6. března,“ vysvětlil Jan Pášma.

Podle něj se občas objeví závada, která není jednoduše řešitelná a je k jejímu odstranění potřeba delší časový prostor. Termín vyřešení problému je totiž závislý například na klimatických podmínkách či dodacích lhůtách náhradních dílů či materiálu.

„Za celou dobu poskytování této služby od září 2016 jsme ale nezaznamenali ani jednu stížnost na opožděnou reakci města. Jen za loňský rok jsme přitom přijali 313 hlášení,“ dodal mluvčí.

Hlášení závad v KunovicíchSlužba funguje od 1. října 2015. Od zahájení do 28. února 2018 došlo celkem 116 hlášení závad. Za část roku 2015 to bylo 16 hlášení, za rok 2016 celkem 42 hlášení a za rok 2017 celkem 48 hlášení. Z toho se to týkalo zejména:

Komunikace 20x

Chodníky 9x

Dopravní značení 9x

Veřejné osvětlení 25x

Veřejná zeleň 8x

Odpady 6x

Světelná signalizační zařízení křižovatek 2x