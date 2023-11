Půldruhého roku po smrti oblíbeného herce Josefa Abrháma se urna s jeho zpopelněnými ostatky ocitla v rodinné hrobce v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Stalo se tak 31. října, kdy ji na Slovácko přivezl syn Josef Abrhám mladší.

Hrobka rodiny Abrhámovy v Kunovicích | Video: Pavel Bohun

„Bylo to v úzkém rodinném kruhu. Jsem rád, že ostatky této významné osobnosti doputovaly na pohřebiště do Kunovic, do hrobky Abrhámovy rodiny,“ řekl Deníku kunovický starosta Pavel Vardan.

Herec spočinul vedle svých rodičů. Josef Abrhám zemřel 16. května 2022 ve věku 82 let v nemocnici v Mělníku na zápal plic.

Pohřeb se konal o tři týdny později 6. června v pražském kostele sv. Anežky České na Spořilově – na místě, kde se rok před tím loučil se svou manželkou Libuší Šafránkovou.

Ta je pohřbena ve Šlapanicích na Brněnsku.

Na plátnech kin si Josef Abrhám vydobyl jméno rolí Vrchní, prchni!, a také výraznými rolemi autorské dvojice Smoljak, Svěrák. Na televizních obrazovkách jej proslavila role doktora Blažeje v televizním seriálu Nemocnice na kraji města.

Josef Abrhám byl od 1. listopadu 2007 čestným občanem Kunovic. Ocenění převzal na slavnostním zasedání zastupitelů k 10. výročí určení Kunovic městem.

Abrhámova rodina vlastnila v Kunovicích cihelnu. Tu před 120 lety převzal hercův dědeček Josef Abrhám a vybudoval z malého podniku prosperující firmu. Po roce 1948 cihelnu znárodnili komunisté, v roce 1993 ji převzal Josef Abrhám se svými společníky a provozoval ji až do roku 2002, kdy cihelna skončila v konkurzu.